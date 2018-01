Arezzo su Zito, Rizzo vorrebbe restare Le ultime sul mercato in uscita

Che le operazioni in entrata siano legate a quelle in uscita è cosa nota, del resto anche il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani hanno ribadito più volte questo concetto riuscendo, al momento, a collocare altrove soltanto Leonardo Gatto ed Emanuele Cicerelli, quest'ultimo tra l'altro fuori dalla lista over per motivi anagrafici. Almeno altri 4-5 elementi sono destinati a salutare la compagnia anche su indicazione del nuovo allenatore, ma la Salernitana sta riscontrando qualche difficoltà di troppo e anche questa settimana di ufficialità ne sono arrivate pochissime per buona pace di quei tifosi che, al contrario, stanno assistendo con un certo disappunto ai movimenti delle altre. L'unica notizia più concreta è l'imminente passaggio di Francesco Della Rocca alla Triestina, laddove firmerà un contratto per un anno e mezzo e ritroverà il suo mentore Sannino: decisivi gli ottimi rapporti tra il ds Milanese e il collega Fabiani, che nel 2007 lo scelse per guidare la retroguardia e contribuire alla promozione in B della Salernitana di Lombardi. Anche Giuseppe Rizzo potrebbe aggiungersi al partito di chi "gioca a braccio di ferro" sperando di strappare in extremis una riconferma: la Sambenedettese sembra sia spazientita per questo continuo tira e molla, Cesena e Brescia hanno chiesto informazioni, ma senza approfondire il discorso, altri club di serie C (pare anche il Cosenza) vorrebbero assicurarsene le prestazioni, ma l'ingaggio non è basso e bisognerà trovare una soluzione che accontenti tutti.

Zito, indicato di recente come amuleto e uomo guida all'interno dello spogliatoio, in realtà è stato "bocciato" dalla proprietà da almeno un anno: a gennaio scorso fu proposto ogni giorno alla Ternana di Pagni, oggi si registra il sondaggio a vuoto dell'Arezzo che, ad ora, si è tirato indietro per motivi di ingaggio. Su Rosina abbiamo detto più volte le cose come stanno: il calciatore è sul mercato, è contestato da buona parte della tifoseria, ma guadagna tantissimo e di recente si è imbattuto in tanti infortuni. Il Lecce ha depennato il suo nome dalla lista dei papabili, Avellino, Pisa e Perugia resteranno vigili fino all'ultimo giorno di mercato e contatteranno il procuratore qualora il calciatore ammorbidisse la sua posizione. Rodriguez, come detto a parte, sembra promesso sposo del Novara, Odjer saluterà la compagnia e potrebbe trasferirsi alla Cremonese, lo Spezia segue Tuia, Signorelli è nel mirino dell'Avellino, su Di Roberto l'ultima parola spetterà a Colantuono.

Gaetano Ferraiuolo