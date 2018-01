Notiziario granata: termina il ritiro umbro Da lunedì mente rivolta alla gara col Venezia, con un occhio al mercato

La Salernitana torna a casa. Dopo una settimana di intensa preparazione nel ritiro di Cascia, dove Stefano Colantuono ha avuto modo di testare le condizioni fisiche dei calciatori in seguito alla sosta di campionato, si fa ritorno in sede. Nella seduta di chiusura di questa mattina i granata hanno svolto un lavoro di forza in palestra seguito da esercizi di trasformazione sul campo.

Giunto il rompete le righe, il tecnico ha dato appuntamento ai suoi uomini per lunedì 15 gennaio alle ore 15:00 al campo “Volpe”. Se non ci saranno in questi giorni novità provenienti dal mercato, Colantuono dovrà preparare la sfida contro il Venezia della prima giornata di ritorno, in programma sabato prossimo, con gli effettivi a disposizione. Esclusi, ovviamente, gli infortunati “cronici”, gli squalificati Minala e Vitale e con la speranza di recuperare almeno Bernardini, alle prese con un risentimento muscolare al polpaccio sinistro.

Le sedute di allenamento in città si svolgeranno, come di consueto, a porte chiuse.

M.G.