Angolo web, tifosi insoddisfatti: le altre stanno investendo Si aspetta il colpo: "Parma e Bari scatenate, noi i giovani della Lazio"

Non c'è grande soddisfazione tra i tifosi granata per questi primi dieci giorni di mercato contraddistinti da tante chiacchiere, un paio di cessioni e un solo acquisto, manco a dirlo in prestito dalla Lazio. La gente sogna i play off e sa bene che altre realtà anche peggio posizionate in classifica stanno investendo concretamente per vivere un girone di ritorno da protagonisti. E' il caso dell'Ascoli che,pur essendo penultimo,ha speso 1,5 milioni di euro per un centravanti valido come Ganz, mentre il Parma ha dato il doppio al Novara per il giovane Da Cruz chiudendo anche per Vacca. Il Bari ha ridisegnato la difesa,la Ternana ha riportato in Italia Piovaccari, lo Spezia ha convinto un calciatore forte come Palladino. E a Salerno?Come sempre si aspetta di cedere qualcuno prima di acquistare, come confermato anche dal direttore sportivo Fabiani in queste ore. "Basta" dice Annamaria Capezzuto di Fuorni "non è possibile che una piazza come Salerno debba vivacchiare in cadetteria senza investimenti seri. Bisogna sempre aspettare svincolati o calciatori a fine carriera?Se cediamo tanto è perchè la società ha sbagliato mercato in estate, siamo destinati ad un finale di stagione nella zona destra della classifica". Dello stesso avviso anche Enzo Faiella di Mariconda: "Palombi? A questo punto ci tenevamo Rodriguez! Che senso ha cedere Gatto, attaccato alla maglia, e prendere un attaccante giovane e che ci ha rifiutato mille volte?Personalmente non metterò più piede allo stadio fino a quando non faranno chiarezza sui programmi".

Se Massimo Falci del club Torraca è convinto che "i colpi arriveranno, basta soltanto avere fiducia", è più pessimista Enzo Ricciardi di Ogliara: "L'Ascoli ha speso tre miliardi per Ganz, il Bari e il Parma prendono calciatori dalla A, noi ci accontentiamo dei laziali in prestito e di qualche esubero a fine gennaio. Contro il Venezia mancheranno anche Minala e Vitale, spero soltanto che Colantuono chiarisca le sue richieste e si imponga". "Zito, vai ad Arezzo: il tuo tempo a Salerno è finito" dice Marco Lipari, "L'unico acquisto per questa città: chiarire il discorso multiproprietà" aggiunge Antonio Di Filippo, mentre Andrea Anastasio critica chi parla di play off "perchè è assurdo che qualcuno pensa alla serie A, resto senza parole". "Se Bellomo è quello di Bari è un ottimo innesto" il pensiero di Daniele Rispoli, "Era buono 5-6 anni fa" corregge Alberto D'Aiuto, ipotesi appoggiata da diversi altri tifosi. "Giusto cedere questi esterni, li aveva chiesti Bollini per il 4-3-3. Si prenda una punta forte" dice Matteo Marigliano, da anni abbonato in curva Sud e tifoso assai passionale e competente, "E' da troppo tempo che a gennaio vanno via quelli presi in estate, non è certo un caso" l'amara riflessione di Ferdinando Condò. Tifosi, dunque, fortemente insoddisfatti: fortunatamente mancano 18 giorni alla chiusura del mercato...

Gaetano Ferraiuolo