Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: attacco completato, ora l'obbiettivo è un rinforzo in difesa.

Avellino: torna Soumarè dal Teramo. A centrocampo piace Acampora.

Bari: nessuna novità per Memushaj: Ufficializzato Empereur.

Brescia: in uscita Luca Checchin si avvicina sempre di più verso la Viterbese, Semprini in direzione Arezzo, oggi invece c’è stato un contatto per Disantantonio alla Juve Stabia.

Carpi: non solo Malcore, anche Manconi dovrebbe lasciare i romagnoli, con il Novara che ha deciso di monetizzare dalla cessione dell’attaccante.

Cesena: nessuna novità sulla cessione di Koné.

Cittadella: duello con la Pro Vercelli per Jacopo Manconi, in prestito a Carpi ma di proprietà del Novara.

Cremonese: il centrocampista è sempre l’obiettivo principale, ma oggi poche novità.

Empoli: mercato fermo in casa dei toscani.

Foggia: per la porta si pensa a Gabriel, estremo difensore brasiliano di proprietà del Milan.

Frosinone: sondato il mercato dei difensori, piacciono Mattia Mustacchio, ai margini del Perugia, Jetmir Krasniqi, classe 1995 del Chiasso in scadenza nel 2019, e David Stec, classe 1994 che gioca in Austria con il SKN St. Polten. Per l’attacco contatti con il Verona per Enrico Bearzotti, ala destra classe '96.

Novara: pressing su Rodriguez della Salernitana. Nei granata piace anche Odjer.

Palermo: saltate tutte le trattative per la cessione di Embalo.

Parma: per la mediana sondato Fossati del Verona.

Perugia: duello con l’Entella per Simone Icardi, in scadenza col Catanzaro.

Pescara: il presidente conferma che c’è anche il Nizza interessato a Gaston Brugman. In uscita anche Benali, interessa al Crotone.

Pro Vercelli: in arrivo il difensore Simone Gozzi dalla Pro Vercelli.

Spezia: settimana prossimo dovrebbe essere ufficializzato l’arrivo di Palladino.

Ternana: si cerca di piazzare qualche esubero, con Leonardo Taurino vicino all’Andria e Francesco Bombagi al Pordenone.

Venezia: i lagunari cercano un attaccante centrale, Vido dell’Atalanta è il primo della lista.

Virtus Entella: per l’attacco si monitora M’Bala Nzola, giocatore che sta vestendo la maglia del Carpi.

Simone Gallo