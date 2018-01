Market Vicenza, due attaccanti nel mirino dei granata? Le ultime indiscrezioni

Come successo già a novembre, con l'arrivo di Popescu dal Modena un giorno dopo l'esclusione dal campionato di serie C dei canarini, anche questa volta la Salernitana potrebbe attingere a piene mani da un club a rischio fallimento e che a breve non avrà più a disposizione il parco giocatori dal momento che tutti hanno chiesto lo svincolo per potersi accasare altrove e potersi assicurare un futuro più stabile anche dal punto di vista economico. E' notizia di questi minuti che sul taccuino di Fabiani siano annotati altri due nominativi: si tratta del centravanti Gianmario Comi (accostato ai granata già in estate, ma non c'era mai stata alcuna trattativa) e l'estroso e duttile esterno offensivo Stefano Giacomelli, fino a pochi anni fa considerato un top player per la categoria, ma successivamente imbattutosi in un periodo involutivo anche a causa delle vicende extracalcistiche del Vicenza. Giacomelli, in particolare, stuzzica la fantasia di mister Colantuono per la sua capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo: non solo esterno, ma anche seconda punta ed eventualmente trequartista, duttilità che gli ha sempre permesso non solo di segnare tanti gol, ma anche di sfornare assist invitanti per i compagni. Su entrambi è piombato l'ambizioso Livorno, ma il procuratore di Comi avrebbe già un accordo sulla parola con la Sambenedettese. Proposto il difensore centrale Luca Crescenzi.

Gaetano Ferraiuolo