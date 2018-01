Rassegna Stampa: le notizie di oggi sul calciomercato granata L’apertura dei quotidiani locali e nazionali sul calciomercato della Salernitana

La sessione invernale di calciomercato è iniziata. La Salernitana è chiamata a rinforzare la propria rosa, e nel frattempo bisognerà necessariamente piazzare gli esuberi. Queste le trattative di giornata dei granata, secondo i quotidiani locali e nazionali:

La Città apre con il punto sulla situazione attaccanti in entrata: in questo momento in pole position c’è sicuramente Cocco del Pescara, più volte vicino a vestire i granata negli ultimi anni. Si continua a monitorare la situazione di Calaiò, ma per il momento l’arciere non rappresenta una pista percorribile. Il quotidiano rilancia anche la suggestione German Denis, con l’argentino che potrebbe essere convinto da Colantuono (suo ex tecnico all’Atalanta) a tornare in Italia. Quest’ultima però sarebbe un’operazione davvero complicata, visto che anche il Venezia non è riuscito a strappare Denis dalla sua madre patria. In uscita, oltre ai già noti, c’è finito anche Sofian Kiyine. Il marocchino sembra aver esaurito il suo tempo a Salerno, e Ternana ed Entella sarebbero interessate al giovane di proprietà del Chievo.

Anche Il Mattino conferma la partenza di Kiyine, riservandogli il titolo nell’apertura del pezzo sul mercato. Il giovane centrocampista non avrebbe convinto Colantuono nel ritiro di Cascia, con il tecnico romano che lo avrebbe considerato poco congeniale al modulo su cui intende impostare questo girone di ritorno (3-4-1-2 o 3-4-3). Stessa situazione per Rodriguez, seguito da Pro Vercelli e Novara. A Novara potrebbe finire anche Odjer, ma il ghanese è restìo a lasciare Salerno. In difesa anche Perico potrebbe partire, con l’ex Cesena richiesto da diverse squadre settentrionali. In entrata piace sempre Casasola dell’Alessandria.

Le Cronache apre analizzando la situazione di Nicola Bellomo, trequartista dell’Alessandria vicino ai granata. La società lombarda vorrebbe inserire nell’affare qualche contropartita tecnica: il preferito sarebbe Bocalon, ma la Salernitana è arrivata ad offrire Rosina. Si continua a discutere. In uscita è sicuramente Odjer il giocatore con maggior mercato, ma di recente l’Arezzo si sarebbe fatto avanti per Zito.

Il Corriere dello Sport dedica lo spazio sul mercato della Salernitana alla situazione di Moses Odjer: il giocatore, dopo una parabola discendete inarrestabile, è inevitabilmente finito sul mercato. Al momento, secondo il quotidiano, sulle sue tracce ci sono Novara, Foggia, Cesena e Brescia. Ma nelle ultime ore un sondaggio è arrivato anche dal Pordenone, squadra di Lega Pro che si sta rinforzando in maniera massiccia in questa sessione di mercato.

Per La Gazzetta dello Sport c’è stata una forte accelerata nella trattativa che dovrebbe portare Cocco alla Salernitana. Altrettanto vicina è la cessione di Della Rocca alla Triestina, mentre la Salernitana potrebbe instaurare un altro asse con la Sambenedettese, prelevando De Francesco dalla Reggina e parcheggiandolo nella squadra di Eziolino Capuano fino a fine stagione.

Redazione sport