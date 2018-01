Bella iniziativa del Club Mai Sola Un sabato pomeriggio diverso, durante la sosta di campionato

Un sabato pomeriggio diverso, durante la sosta di campionato, quello trascorso ieri al Club Mai Sola Salernitana di Fratte del presidente Antonio Carmando, in cui i Soci, ma anche persone non iscritte al club, si sono incontrate per parlare di intolleranze alimentari e celiachia.

L'importante tematica, affrontata in maniera chiara ed esaustiva dal Biologo Nutrizionista Dott. Vincenzo Cosimato, ha suscitato vivo interesse tra i presenti che hanno partecipato alla discussione ponendo numerose domande. Chi era presente ha acculturato il proprio bagaglio su una tematica importante per la vita giornaliera di chi ne soffre.

Anche questo secondo appuntamento, sono otto quelli previsti in totale, ha pienamente soddisfatto tutti i partecipanti e in particolar modo il Consiglio Direttivo del club che ha ideato questo ciclo di appuntamenti su argomenti diversi ed estranei in alcuni casi al mondo calcistico, ciò per iniziare sia un percorso di crescita culturale, ma soprattutto per aprire il club al territorio.

Dopo la ripresa del campionato di sabato prossimo e l’organizzazione delle prossime trasferte, il Consiglio Direttivo, sta pianificando il terzo incontro che si terrà nel mese di febbraio il cui argomento sarà basato su una problematica dell’attualità che coinvolge oramai tutti noi.

Redazione Sport