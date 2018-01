La Città rilancia: Salernitana su Denis L'indiscrezione: l'attaccante ha lavorato con Colantuono

Come abbiamo rimarcato più volte in questi giorni, la Salernitana ha assolutamente bisogno di un attaccante di grande valore per innalzare il livello del reparto offensivo. Bocalon, Palombi e Rossi non bastano e così, in attesa di ufficializzare l'addio di Rodriguez (che passerà al Novara tramite il Chievoverona), la società potrebbe decidere di accontentare il tecnico Stefano Colantuono mettendogli a disposizione uno dei suoi pupilli. Stando a quanto riporta il quotidiano "La Città", infatti, Lotito e Mezzaroma starebbero pensando di contattare l'entourage dell'esperto German Denis, centravanti che ha scritto pagine meravigliose della storia dell'Atalanta anche grazie alla sapiente guida dell'attuale trainer granata. 36 anni e con importanti esperienze anche con le casacche di Napoli e Udinese, Denis vorrebbe chiudere la carriera in Italia e sarebbe stato contattato da diverse società sia di A, sia di B. In passato fu vicinissimo alla firma con la Cremonese, sembra che anche il Verona possa proporgli un contratto in caso di partenza di Pazzini, ma la Salernitana godrebbe di una corsia preferenziale proprio in virtù del rapporto di fiducia con Colantuono. Al momento si tratterebbe soltanto di un'ipotesi, nei prossimi giorni capiremo se effettivamente ci siano i presupposti per intavolare una trattativa ufficiale e per completare un reparto che, nel girone d'andata, ha mostrato qualche carenza.

Gaetano Ferraiuolo