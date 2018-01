Bilancio della Lega B sul girone di andata della Salernitana Prosegue l'analisi delle singole compagini da parte del sito ufficiale della Lega

Insieme a Football Data la Lega B analizza il girone d’andata della Serie B ConTe.it con le curiosità ed i numeri delle singole squadre. Tocca alla Salernitana, dodicesima con 26 punti.

Quella della stagione 2017/2018 rappresenta la migliore chiusura al giro di boa da quando la B si gioca con 22 squadre e con i 3 punti per vittoria. Il merito è certamente di Colantuono ma anche il lavoro del precedente tecnico, Bollini, ha costituito una buona base. Il risultato dei campani è frutto sopratutto di una striscia positiva di ben 12 giornate consecutive, realizzata tra la 4° e la 15° giornata, in assoluto superata solo dal Frosinone proprio all’ultima giornata, con la vittoria per 2-1 a Foggia. Granata che oltretutto sono stati molto “sfortunati”, avendo subito 3 autogol (come il Frosinone) ma nonostante questo il campionato fino a questo momento è assolutamente positivo. In casa campana si segna quasi sempre con i titolari (1 solo gol di subentranti, come Brescia e Bari) mentre ci sarà da lavorare nei 15’ finali di gara: ben 11 le reti subite dal 76’ al 90’ inclusi recuperi (su 32 totali, di fatto un terzo del monte globale), record negativo alla pari di Pescara ed Avellino. Estremamente redditizio Minala: 2 gol e 4 punti portati alla causa granata.

In fondo all'articolo si possono guardare le immagini del derby vinto ad Avellino alla 9a giornata.

M.G.