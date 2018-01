Giovanissimi: trasferta sfortunata contro l’Atletico Nocera I Giovanissimi Regionali della Salernitana incassano il 3-1 in trasferta

Non inizia nel migliore dei modi il 2018 dei Giovanissimi Regionali della Salernitana, guidati da mister Longo. I granatini, dopo la batosta incassata contro il Fratelli Lodi, si arrendono anche all’Atletico Nocera, con il passivo di 3-1. Eppure i ragazzi di Longo erano partiti bene, con la rete del vantaggio di Carucci al 19’ del primo tempo. Poco prima dell’intervallo i padroni di casa riescono ad acciuffare il pareggio con Rescigno, il quale poi sigla la doppietta in apertura di ripresa. L’uno-due incassato taglia le gambe ai granatini, con l’Atletico Nocera che chiude i giochi con la rete del 3-1 di Fabbris.

Questo è il commento del tecnico dei granata a fine patita: «Purtroppo abbiamo iniziato male questo nuovo anno, complice anche le tante assenze. Anche il campo stretto non ha aiutato, ma queste non sono situazioni che possono giustificare la nostra prestazione. Abbiamo giocato male, e dobbiamo fare tutti un esame di coscienza, perché non si possono perdere partite come questa. La squadra deve caprie che fa parte di un settore giovanile professionistico, e come tale mi aspetto che i risultati siano ben altri. Ora bisogna tornare a lavorare duro».

Il tabellino:

ATLETICO NOCERA: Cuomo, Ferraioli, Rosato, Plantamura, Irace, Citarella, Moschella, Ruggiero, Nacchia, Fabbris, Rescingo. A disp.: Pisano, Capaldo. All.: Serra.

SALERNITANA: Natella, Carucci, A. Carbone, Lamberti, Senatore, Saadaoui, Boffa, Citro, G. Carbone, Valisena, Grande. A disp.: Blanco, Rago, Serdoz, Voto, Sessa, Carpentieri, Tortoriello. All. Longo.

Ammonizioni: Rescigno (AN), Carucci (S).

Marcatori: 19’pt Carucci (S), 32’pt e 7’st Rescigno (AN), 17’st Fabbris (AN).

Simone Gallo