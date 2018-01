U15, De Santis: risultato bugiardo, serve più cinismo La Salernitana Under 15 perde lo scontro diretto con il Bari

Brutto avvio di stagione per la Salernitana Under 15 di mister De Santis. Brutto per quel che riguarda il risultato, ma non certo la prestazione. Un 2-0 incassato dal Bari fin troppo pesante per quello che si è visto in campo, come analizzato dallo stesso tecnico: «Dispiace aver perso lo scontro diretto, ma dispiace soprattutto per come questo risultato sia maturato. Il Bari, pur essendo un’ottima squadra, ci ha subiti per tutta la durata della gara, ma il loro punto di forza è stato il cinismo, vista l’occasione e mezza costruita e le due reti messe a segno. Se posso recriminare qualcosa ai miei ragazzi è proprio questo: aver creato moltissimo, aver giocato il nostro calcio come sempre, ma non essere riusciti ad incidere con cattiveria sotto porta».

Il tabellino:

SALERNITANA: Galante, Idioma, Imperiale, Sangiovanni, Froncillo, Murano, Fresa, Dommarco, Palmieri, Citarella, De Stefano. A disp.: Colantuono, Radano, Cicoe, Natella, Balzano, Cianciulli, Salerno, Santaniello. All.: De Santis.

BARI: Vitariello, Decarne, Capozzo, Vellamare, Farucci, Antro, Stragapede, Fortunato, Sene, Logrieco, Rutigliano. A disp.: Iurino, Fioretti, Antonicelli, Caputi, Schirone, Cirrottola, Massarelli, Simone, Glorioso, All.: Andrisani.

Arbitro: Russo di Salerno.

Ammonizioni: Stragapede (B), Farucci (B), Idioma (S), Rutigliano (B), Dommarco (S).

Reti: 17’pt Sene (B), 39’st Caputi (B).

Simone Gallo