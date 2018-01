Ecco come giocherebbe la Salernitana oggi e domani Poche ufficialità e tanti nomi in attesa di ulteriori innesti

Dopo il rompete le righe di ieri per la Salernitana nel ritiro di Cascia, Colantuono ha a disposizione tutto il weekend per concentrarsi e meditare sul lavoro svolto in settimana. Si avvicina la ripresa del torneo con la gara in programma sabato prossimo all'Arechi contro il Venezia di Pippo Inzaghi. I contatti tra allenatore e direttore sportivo sono frequenti, bisognerà vedere infatti se Colantuono avrà a disposizione nella prima del campionato di ritorno altri calciatori, oltre Palombi.

Al momento è tutto fermo, il solo Bellomo potrebbe raggiungere l'accordo e aggregarsi quanto prima ai suoi nuovi compagni. Per la gara contro i lagunari, mancheranno gli squalificati Minala e Vitale. Inoltre bisognerà vedere se qualche acciaccato, come nel caso di Bernardini, sarà recuperato in tempo utile. Dopo Gatto e Cicerelli è a un passo dall'addio anche Rodriguez, in direzione Novara via Chievo Verona.

E' necessario sfoltire una rosa troppo numerosa, che porterebbe malumore nello spogliatoio e, soprattutto alleggerire la lista over 23. Poi si dovrà vedere con che modulo il tecnico granata deciderà di giocare con gli uomini a disposizione, se con il 4-4-2 o addirittura il 3-4-1-2. Al di là della gara contro il Venezia dove, come dicevamo, Colantuono dovrà far fronte all'emergenza squalificati e infortuni, la Salernitana è composta attualmente dal seguente organico.

Come giocherebbe oggi la Salernitana con il 4-4-2:

Salernitana (4-4-2): Radunovic; Pucino, Schiavi (Mantovani), Bernardini, Vitale; Kiyine (Di Roberto), Minala, Ricci, Sprocati; Bocalon (Rossi), PALOMBI. A disposizione: Adamonis, Tuia, Perico, Popescu, Asmah, Rizzo, Odjer, Della Rocca, Signorelli, Zito, Alex, Orlando, Kadi, Rosina, Rodriguez.

Come giocherebbe oggi la Salernitana con il 3-4-1-2:

Salernitana (3-4-1-2): Radunovic; Mantovani, Schiavi, Bernardini; Pucino, Signorelli, Minala, Ricci; Sprocati; Bocalon (Rossi), PALOMBI. A disposizione: Adamonis, Tuia, Perico, Popescu, Asmah, Rizzo, Odjer, Della Rocca, Kiyine, Zito, Alex, Orlando, Kadi, Di Roberto, Rosina, Rodriguez.

Ecco come invece la Salernitana potrebbe ritrovarsi a fine calciomercato, considerando le possibili uscite ed entrate:

Come potrebbe giocare a fine mercato con il 4-4-2:

Salernitana (4-4-2): Radunovic; Pucino, Schiavi (Mantovani), Bernardini, Vitale; Minala, BELLOMO (BARILLA'), Ricci, Sprocati; DENIS (Rossi), PALOMBI (VANTAGGIATO). A disposizione: Adamonis, Tuia, PELLIZZER, CASASOLA, Popescu, ROMIZI, Signorelli, MARCHI, Alex, Orlando, Rosina, Bocalon, COCCO (GIACOMELLI).

Come potrebbe giocare a fine mercato con il 3-4-1-2:

Salernitana (3-4-1-2): Radunovic; Mantovani, Schiavi, Bernardini; Minala, BELLOMO (BARILLA'), Ricci, Vitale; Sprocati; DENIS (Rossi), PALOMBI (VANTAGGIATO). A disposizione: Adamonis, Tuia, PELLIZZER, CASASOLA, Popescu, ROMIZI, Signorelli, MARCHI, Alex, Orlando, Rosina, Bocalon, COCCO (GIACOMELLI).

Maurizio Grillo