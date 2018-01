Mezza serie B su Odjer, pressing del Pordenone Il centrocampista richiestissimo anche in serie C. Il calciatore vorrebbe restare, ma...

Il ds Fabiani ha parlato pubblicamente di "involuzione" e "foglio di via", eppure il calciatore vorrebbe restare a Salerno per riscattare l'ultimo anno e mezzo tutt'altro che soddisfacente. In realtà il destino di Moses Odjer sembra segnato, seppur con qualche novità che potrebbe favorire indirettamente la società e il recupero di un atleta sul quale Lotito e Mezzaroma vorrebbero puntare anche in futuro. Davvero difficile trovare un club disposto a spendere il milione di euro richiesto dalla proprietà e così, in queste ore, si sta pensando di collocarlo altrove con la formula del prestito con obbligo di riscatto oneroso al termine della stagione, una formula che potrebbe accontentare anche il giocatore e che permetterebbe alla Salernitana di non gettare dalla finestra i 900mila euro spesi nell'estate del 2016 per assicurarsi le prestazioni di un ragazzo che sembrava destinato ad una carriera super, ma che è stato frenato anche da problemi di natura fisica. Dove giocherà Odjer? Difficile dirlo, di certo c'è che mezza serie B ha chiesto informazioni alla dirigenza granata. Detto ampiamente dei sondaggi senza fortuna di Cesena e Cremonese, vi abbiamo parlato questa mattina di una chiacchierata informale con il Novara. Longo, invece, lo stima e lo avrebbe voluto a Frosinone, ma i rapporti tra i due club non sono dei migliori e l'affare è sfumato ancor prima di nascere. Spezia e Brescia restano alla finestra, in C l'ambizioso Pordenone lo accoglierebbe a braccia aperte e spera di convincerlo dopo aver strappato il sì alla Salernitana per Cicerelli. Dovesse partire anche lui, oltre a Della Rocca e Rizzo, servirebbe almeno un elemento di spessore in quella zona del campo: Acampora dello Spezia è un nome che circola da tempo, Paghera è stato proposto dall'Avellino al pari di Moretti ma non entusiasma, Di Gennaro era il sogno, ma è destinato a restare tale, l'agente di Barillà ha smentito contatti con la Salernitana, chissà che alla fine non si viri con maggiore decisione su Crecco della Lazio.

Gaetano Ferraiuolo