Salernitana, chiesti al Livorno due calciatori Operazioni difficili, ma i granata hanno formulato una proposta ufficiale

Smentite di rito a parte, la Salernitana è molto attiva anche sul mercato in entrata e sta sondando il terreno per diversi calciatori che potrebbero rientrare nei piani di mister Colantuono. Stando a quanto raccolto in questi minuti dalla redazione di Granatissimi.Ottopagine, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha contattato il Livorno chiedendo ufficialmente due calciatori di qualità ed esperienza: si tratta del centrocampista Alessandro Marchi e dell'attaccante Daniele Vantaggiato, quest'ultimo vecchio pallino della società granata. Le due situazioni sono abbastanza diverse tra di loro. Marchi, mezz'ala che può giocare anche davanti alla difesa e che nasce come terzino destro, è in scadenza di contratto e potrebbe decidere di andar via sposando un progetto ambizioso in cadetteria, Vantaggiato è invece il simbolo del Livorno primo in classifica e la società farà di tutto per trattenerlo anche a costo di fare un ulteriore sacrificio economico. Anche la Ternana ha chiesto informazioni con una certa insistenza, ma la Salernitana godrebbe di una corsia preferenziale in virtù dei buoni rapporti tra i due club. Che si possa concludere l'affare attraverso qualche scambio? Agli amaranto piacciono e non poco Perico, Odjer e Di Roberto, tempo fa la dirigenza toscana chiese informazioni sul fantasista Kadi e sul centrocampista Rizzo che, proprio oggi, ha saputo che il suo futuro non sarà a San Benedetto per motivi economici. L'asse Livorno-Salerno è sempre più caldo, a inizio settimana prossima attese novità importanti. Per Marchi ci sono discrete possibilità che la trattativa vada in porto.

Gaetano Ferraiuolo