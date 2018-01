Sondaggio: obiettivo playoff possibile? Con quali ritocchi? La domanda ai tifosi: scrivi cosa manca alla "rosa" della Salernitana per essere competitiva

Manca ancora tanto alla chiusura del calciomercato. Finora poche le trattative portate a buon fine, sia in entrata che in uscita. E’ chiaro che con l’arrivo di Colantuono, se si vuole alzare l’asticella alcune operazioni si rendono necessarie. Innanzitutto sfoltire la rosa troppo ampia e poi inserire gli elementi giusti nel mosaico, che consentano di fare un salto di qualità per raggiungere l’obiettivo dei playoff. La redazione di Granatissimi.Ottopagine, ha lanciato un sondaggio sulla pagina Facebook per rivolgere ai tifosi la seguente domanda: “Obiettivo playoff possibile? Con quali ritocchi? Scrivi cosa manca alla "rosa" della Salernitana per essere competitiva”. Le risposte sono state abbastanza mirate, anche se talvolta discordanti: si va dal portiere, all’attaccante di qualità, passando per difesa e centrocampo. Di seguito riportiamo le risposte più significative dei nostri lettori:

Christian Disegnatore: Non c'è dubbio che alla squadra manca un centrocampista di qualità capace di costruire la manovra, Signorelli non si é rivelato quello che doveva essere e Ricci si vede poco. Naturalmente si deve essere più cattivi nella metà campo avversaria, Bocalon non sembra in grado di fare reparto da solo e Rossi é discontinuo, Rodriguez assolutamente da mandar via perché giocare con lui é come giocare a uno in meno. Quindi un centravanti da 10/12 gol da qui alla fine servirebbe, e come ciliegina sulla torta servirebbe un portiere di esperienza che possa giocare partite un po più delicate

Gli risponde Luigi D'Auria: Non hai tutti i torti però il centrocampo non gira soprattutto perchè a parte Rossi non abbiamo un attaccante vero che fa sponda o fa salire la squadra.. per me un attaccante di categoria basta e avanza

Fabio Petolicchio: Per puntare ai playoff bisognava allestire la squadra a luglio,bastava trattenere Coda e Donnarumma e acquistare un buon terzino destro e un buon centrocampista.

Mimmo Orilia: Un bomber possente da doppia cifra e un regista che smisti il gioco velocemente e non cataplasmi come Signorelli o peggio Ronaldo

Ilaria Riccio: A questa squadra servono assolutamente un paio di centrocampisti di spessore, se poi parte Rodriguez ovviamente un Bomber.

Andrea Parrella: sono e resto del parere che la rosa dei titolari composta attualmente da oltre 30 bravi Calciatori sia un enormità che mette in discussione gli equilibri dello spogliatoio !! Tutti che fremono perché arrivano rinforzi e nomi eclatanti altrimenti per i tanti direttori tecnici ancora una volta la società prende in giro i tifosi !! Non è proprio così !! Siamo in troppi al punto che al termine degli allenamenti e delle partite ufficiali bisogna fare la fila per fare la doccia !! La rosa titolari che abbiamo noi non ce l'hanno neanche le squadre che partecipano ai vari tornei internazionali !! Convocare 23 giocatori per disputare una partita di serie B con solo tre cambi nel corso della partita non è un esagerazione ma solo una barzelletta !! E quindi ?? Abbiamo troppi titolari !! Sfoltire perché meno siamo e meglio è indipendentemente dal verdetto che ci darà il campo !!!

Alfonso Zammarrelli: Obiettivo playoff per partecipare ed uscire al primo turno? Mancano un paio di innesti. Obiettivo play off per vincerli? 4 giocatori di serie superiore che stravolgano il valore della squadra

Massimiliano Catapano: Un buon difensore centrale, terzino sinistro, centrocampista, mezzala e attaccante

Antonio Leo: Ci vogliono troppi rinforzi per raggiungere i playoff. E la società non ce li prenderà mai!...perciò salviamoci innanzitutto!

Valerio Peo: Un portiere affidabile tipo Gomis l'anno scorso, un centrale che possa adeguatamente sostituire le varie problematiche tra Schiavi, Bernardini ecc, un regista capace di dettare i tempi di gioco ed una punta che abbia il fiuto del goal questo è la base necessaria

Francesco Martino: Supporto e tranquillità

Francesco Pezzuto: Nicolas Viola

SA Rossi: Viola e Coda

Danydily Forlanosantucci: Un centrocampista anzi due un bomber

Sergio Loria: L'allenatore e una punta che fa tanti gol!!!

Alessio Izzo: Un vero bomber che la butti dentro ??

