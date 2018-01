Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: si lavora per piazzare qualche giocatore in esubero.

Avellino: trovato l'accordo con il Padova per l'acquisto del centrocampista classe 1991 Carlo De Risio. Interessano anche Fornasier del Pescara e Bani del Chievo.

Bari: fissato a martedì l’incontro fondamentale per Memushaj.

Brescia: pressing su Finotto della Ternana.

Carpi: Mario Prezioso dovrebbe tornare al Napoli per poi essere girato alla Casertana.

Cesena: domani potrebbe essere il giorno decisivo per la cessione di Koné.

Cittadella: difficile la pista che porta a Jacopo Manconi, la Pro Vercelli è in vantaggio.

Cremonese: capitolo chiuso per Denis, oggi l’attaccante ha dichiarato di essere stato trattato male dai lombardi.

Empoli: anche i toscani pensano a Gustafson del Torino per rinforzare il proprio centrocampo.

Foggia: Dainelli in uscita dal Chievo sondato anche dai pugliesi. A centrocampo sarà Kragl il colpo ad effetto. In attacco spunta il nome di Mathieu Duhamel, giocatore classe 1984 svincolato

Frosinone: tutto pronto per Konè, domani potrebbe già essere col gruppo. In difesa piace il terzino classe '95 Jetmir Krasniqi, attualmente in forza al Chiasso.

Novara: in attacco l’obiettivo numero uno è Rodriguez, a centrocampo interessa Odjer.

Palermo: il club rosanero ha chiuso per l'arrivo di Lorenzo Callegari del PSG. Congelate le trattative in uscita per Embalo. In attacco Calaiò resta un’opzione, ma per ora solo marginale.

Parma: settimana prossima dovrebbe arrivare la firma di Gazzola.

Perugia: Han potrebbe essere acquistato dalla Juventus, ma il nordcoreano dovrebbe restare in umbria.

Pescara: in uscita Benali molto vicino al Crotone. In entrata Embalo è trattenuto dal Palermo, le alternative sono Falco, in uscita da Perugia, ma anche Siligardi, che potrebbe lasciare Parma.

Pro Vercelli: diverse richieste per Barlocco dalla Lega Pro. Jacopo Manconi ad un passo

Spezia: settimana prossimo dovrebbe essere ufficializzato l’arrivo di Palladino.

Ternana: la Sampdoria interessata a Tremolada, ma il giocatore dovrebbe restare in Umbria almeno fino a giugno. In entrata sempre vive le piste che portano a Melara e Vantaggiato.

Venezia: Vido dell’Atalanta resta il primo della lista per l’attacco, l’alternativa potrebbe essere Bocalon della Salernitana.

Virtus Entella: liguri sul giovane classe 1997 Raul Josè Cardoso, laterale sinistro il cui cartellino è a metà tra Gremio e Figueirense. Sul brasiliano anche Novara e Pescara.

Simone Gallo