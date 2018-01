Salernitana, occhi sull'attaccante Sadiq La notizia del quotidiano La Città, la paura dei tifosi: "Vogliamo un vero bomber"

Salernitana a caccia di un attaccante. Preso Palombi e virtualmente restituito al mittente Rodriguez dopo un girone d'andata obiettivamente mediocre, la società è chiamata a rinforzare concretamente un reparto che ha balbettato sin dalla prima di campionato. Del resto mister Bollini, prima della gara d'esordio col Venezia, era stato chiaro: "Abbiamo perso due certezze come Coda e Donnarumma affidandoci a tante scommesse. Di Bocalon sono contento perchè era il migliore che potessimo prendere in quel momento, Rossi è un giovane-vecchio, ma non basta", parole che suscitarono un certo malumore, ma che, alla lunga, si sono rivelate giuste ed obiettive. Toccerà, dunque, al ds Fabiani cogliere al volo eventuali occasioni importanti e, al momento, i nomi sondati non sembrano stuzzicare particolarmente la fantasia di Lotito e Mezzaroma: su Calaiò e Galabinov ci siamo già pronunciati sottolineando che non sono mai stati contattati, Vantaggiato è l'idea dell'ultimo minuto, ma il Livorno non lo molla, Avenatti del Bologna è reduce da un lungo periodo di inattività, Giuffredi spingerebbe per Cocco, da Vicenza si libera Giacomelli. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Città, tuttavia, non è da escludere si punti su un altro under: nel mirino della Salernitana, infatti, ci sarebbe l'attaccante Umar Sadiq, di proprietà della Roma e in prestito al Torino. In A era partito benissimo segnando due reti in altrettante gare con la casacca giallorossa, poi si è un po' perso a Bologna collezionando soltanto tre presenze quest'anno con i granata del Nord. Salerno rappresenterebbe un trampolino di rilancio importante, chissà che un affare con la Roma non possa far da preludio a quanto accadrà a giugno, quando Mattia Sprocati potrebbe essere un nuovo giocatore di Di Francesco.

Gaetano Ferraiuolo