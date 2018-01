Il punto sul mercato: Odjer verso Livorno Oggi incontro con la Triestina per Della Rocca, ok dell'Alessandria per Bellomo

Chi si aspettava un mercato ricco di emozioni e notizie per i tifosi granata è rimasto deluso, del resto questa società, pur avendo sempre investito cercando di allestire rose competitive, non ha certo mai brillato per la rapidità delle varie operazioni. E così, mentre tanti allenatori hanno già avuto nuovi tasselli da schierare sin da sabato prossimo, mister Colantuono ritornerà oggi a Salerno con lo stesso gruppo che ha perso due gare di fila per 3-0, con un Palombi in più nel motore e un Gatto in meno, ma anche con tanti elementi destinati a salutare la compagnia. Di Kadi e Cicerelli abbiamo detto ampiamente: il primo è richiestissimo in serie C e potrebbe finire alla Samb di Capuano, il secondo è del Pordenone e sarà a tutti gli effetti un giocatore neroverde se dovesse arrivare la storica promozione in serie B a fine stagione. Asmah, salvo colpi di scena, tornerà a Bergamo e cercherà fortuna altrove, Zito e Rosina resteranno soltanto perchè non si è trovata una sistemazione a loro gradita, Odjer invece è promesso sposo del Livorno e dovrebbe firmare un contratto fino a giugno del 2018 con obbligo di riscatto in caso di vittoria del campionato fissato a una cifra vicina al milione di euro, quanto investito un anno e mezzo fa da Lotito e Mezzaroma. Il ds Fabiani, inoltre, ha sondato il terreno per il centrocampista Marchi,che il Livorno vuol cedere anche perchè non è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo. Il profilo non convince in pieno, sarà eventualmente valutato con maggiore attenzione se altri giocatori dovessero declinare l'offerta dei granata: l'agente, Tateo, ha confermato di aver ricevuto una chiamata da Salerno anche per l'attaccante Daniele Vantaggiato. "Ci sono tante squadre, anche la Salernitana. Ma noi non lo diamo" fanno sapere da Livorno.

Per quanto riguarda l'asse con l'Alessandria, i grigi dovranno rassegnarsi: quasi certamente Bocalon- richiesto anche dal Venezia- resterà a Salerno. Bellomo e Casasola, rispettivamente trequartista e difensore centrale, potrebbero indossare la maglia granata e la Salernitana potrebbe inserire nell'operazione il difensore Perico (in scadenza di contratto). L'Arezzo si è tirato indietro per Zito, il Novara non avrà Bernardini (che rinnoverà entro marzo), ma segue con insistenza Rodriguez e lo stesso Odjer, sarà più difficile piazzare Rizzo e Della Rocca che oggi, dopo l'ennesimo confronto tra Fabiani e Milanese, dovrà dare una risposta definitiva alla Triestina del suo mentore Sannino. Per il reparto offensivo, detto del no per Vantaggiato, si segue ancora Cocco, assistito da Giuffredi. Non è da escludere che, negli ultimissimi giorni, possa arrivare qualcosa dalla Lazio: Crecco è profilo che continua a piacere, si è proposto il giovane fantasista Procaccio del Borgosesia (10 gol in stagione e 8 assist), ma al momento la Salernitana non è orientata a pescare ancora in serie D. Del Pinto è sul taccuino di Fabiani, ma la concorrenza del Foggia sussiste, l'agente di Barillà ha ribadito di non aver ricevuto alcuna chiamata da Salerno. Da Vicenza, infine, confermano i contatti tra la Salernitana e l'attaccante Giacomelli.

Gaetano Ferraiuolo