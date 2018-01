Mercato: un calciatore alla Samb tramite...i granata? L'indiscrezione: la Reggina cede un calciatore di prospettiva

Come abbiamo anticipato lo scorso mese di novembre (clicca qui), la Salernitana è fortemente interessata ad Alberto De Francesco, centrocampista classe 1994 in forza alla Reggina che dovrebbe lasciare il club amaranto e firmare un contratto triennale con i granata prima di approdare in prestito all'ambiziosa Sambenedettese di mister Capuano. Lo riporta La Gazzetta dello Sport in un articolo molto dettagliato in cui si sottolinea che il ds Fabiani ha virtualmente chiuso l'operazione con il sodalizio calabrese ripromettendosi di seguire il percorso di crescita del mediano per tutto l'arco del girone di ritorno anche grazie all'ottima collaborazione di Alberto Bianchi. Non sarebbe la prima volta che la Salernitana acquisisce un calciatore (o comunque lo aggrega al gruppo) per poi girarlo ad un'altra società: è successo con Regolanti in estate, si era parlato in passato di un'operazione simile con il terzino ex Siena Grillo. 56 presenze con la maglia della Reggina condite da 4 gol e 5 assist, De Francesco è stato seguito dal vivo anche durante la passata stagione e la dirigenza ha stilato una relazione molto positiva apprezzandone non solo la personalità, ma anche la capacità di ricoprire più ruoli e di abbinare classe a quella dose di cattiveria agonistica che, secondo gli addetti ai lavori, gli permetterà di fare una grande carriera. Ancora poche ore e Capuano, anche grazie alla Salernitana, potrà disporre di un tassello in più nella rincorsa play off. Sembra la Reggina "libera" il terzino Porcino e l'attaccante Bianchimano, entrambi sul taccuino di Fabiani da un anno. Non è da escludere possano firmare con i granata e restare fino a giugno alla corte di Maurizi.

Gaetano Ferraiuolo