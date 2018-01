Sky rilancia: la Salernitana ha chiuso per un giocatore Ecco le ultime novità

Stando a quanto riportato da Sky nel corso del consueto appuntamento pomeridiano con il calciomercato, la Salernitana avrebbe piazzato il secondo colpo in entrata. Come detto anche questa mattina dalla nostra redazione, infatti, è entrata nel vivo la trattativa per portare a Salerno il difensore Tiago Casasola, punto di forza della retroguardia dell'Alessandria che ha chiesto alla società di andar via per sposare il progetto targato Lotito-Mezzaroma. Non è ancora chiaro se la società preleverà il cartellino (il costo si aggirerebbe intorno ai 100mila euro) o se, nell'affare, sarà inserito un giocatore ocme contropartita tecnica: all'Alessandria piace molto Gabriele Perico, da tempo sul mercato, in scadenza di contratto e consapevole di aver anzitempo concluso la sua avventura all'ombra dell'Arechi. Le novità, però, non sono finite qui. Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, assicura che mercoledì potrebbe essere il giorno giusto per il passaggio di Nicola Bellomo alla corte di Stefano Colantuono. Sia il difensore, sia il fantasista dovrebbero firmare un contratto di due anni e mezzo; i grigi avrebbero riabbracciato volentieri anche Riccardo Bocalon, ma la Salernitana al momento reputa incedibile l'attaccante veneziano. Non è da escludere che nella trattativa possano essere inseriti altri giocatori in lista di sbarco e che non rientrano nei piani di Colantuono. Dal Piemonte parlano di un sondaggio per Asmah e Rizzo.

Gaetano Ferraiuolo