Sondaggio: chi faresti giocare titolare Radunovic o Adamonis? I nostri lettori hanno scelto il numero uno

La Salernitana è intenzionata a rafforzarsi sul mercato. Sono presi in esame i vari reparti, anche (e soprattutto) tenendo conto delle uscite. Non rientra nei piani della società intervenire per quanto riguarda il ruolo di portiere. Oggi la formazione granata vanta ben quattro estremi difensori: Radunovic, Adamonis, Russo e Iliadis. I primi due sono quelli considerati titolare e riserva. La scelta del numero uno, con Bollini in panchina, è ricaduta su Radunovic, Colantuono non ha avuto ancora il tempo di stabilire l'eventuale gerarchia a causa dell'infortunio del portiere serbo subìto durante la gara contro il Perugia, con l'ex tecnico granata ancora in panchina. A dire il vero la sua ultima, considerato l'esonero avvenuto poche ore dopo.

Radunovic ha lavorato durante il ritiro di Cascia e il neo allenatore avrà avuto modo di valutarlo all'opera e farsi un'idea sul valore e le qualità di entrambi i portieri. La redazione di Granatissimi.Ottopagine già tempo fa lanciò un sondaggio tra i propri lettori sulla scelta del titolare tra i due. Stravinse Adamonis con larga maggioranza. Nel nuovo sondaggio proposto, con l'avvento del nuovo tecnico e avendo avuto modo i tifosi granata di vedere maggiormente all'opera il lituano nelle ultime gare, le cose sono leggermente cambiate. La domanda ai lettori era così rivolta: “Con Colantuono ristabilite le gerarchie per il ruolo di portiere. Chi faresti giocare titolare Radunovic o Adamonis?”. Il risultato, come dicevamo, è mutato: Adamonis mantiene le maggiori preferenze che però subiscono un calo rispetto al precedente (circa il 90%) attestandosi al 52%, Radunovic sale al 33%, mentre un 15% ritiene i due non all'altezza e chiede un ulteriore innesto. Riportiamo di seguito alcuni commenti più significativi dei nostri lettori al riguardo, qualcuno fa anche i nomi di eventuali sostituti da reperire sul mercato.

Antonio Leo: Nelle ultime partite anche Adamonis mi ha deluso...

Alberto Yorkie D'Aiuto: Uno vale l' altro

Salvatore Bottone: Un italiano 27 anni, che giochi per 3/4 anni

Antonio Stabile: Prenderei Perina del Cosenza o Valentini del Vicenza visto che l'anno scorso giocava in B con il Cittadella

Andrea la Padula: Ovviamente se sono nostri sono scamorze, se sono della Lazio siamo una squadra B ..... Ma se giocano altrove sono quelli buoni che ci facciamo scappare! Fate una cosa: numerate le frase, ne fate un repertorio e le postate! Si fa prima. Ad esempio se dobbiamo rinforzarci prendete tizio e caio poichè sono giocatori di nome, ma se noi abbiamo Rosina è scadente! Facciamo prima voi a scrivere noi a leggere: numerate le frasi fatte e via così!

Marco Ferrara: Da Costa, Marchetti o Seculin!

Alin Rossi: due portieri incerti, serve un portiere di esperienza

Antonio Cicalese: Quello da acquistare!!!!

Maurizio Grillo