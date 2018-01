VIDEO | Taibi: Colantuono è bravo, ma... L'ex portiere del Milan: Radunovic? Uno dei migliori della categoria

Massimo Taibi, un lunga carriera in Serie A tra l'altro con Torino, Piacenza, Atalanta e Milan, oggi pomeriggio era presente al Partenio Lombardi di Avellino. In viaggio di piacere, per fare visita ad alcuni parenti residenti a Quindici, ha approfittato dell'occasione per salutare il suo amico Walter Novellino. Intercettato dal collega di Otto Channel Marco Festa ha rilasciato dichiarazioni anche sulla formazione allenata da mister Colantuono:

«La Salernitana è una grande piazza, molto esigente, di conseguenza non è facile per nessuno giocare appunto in queste piazze. Il cambio di allenatore è stato dettato dalla spinta della tifoseria, ma non sempre quando cambi la guida tecnica le cose possono andare bene. Anche perchè un allenatore in corsa, bravo come Colantuono, magari non ha i giocatori o gli uomini adatti al suo gioco. Sicuramente farà di tutto per far quadrato e per far rendere di più la sua squadra. La Salernitana, a mio avviso, può ambire a qualche posto in più in classifica».

L'ex numero uno del Milan, fuori dai microfoni, si è anche espresso sulle qualità dei portieri della cadetteria, indicando come migliore in assoluto Francesco Bardi, scuola Inter in forza al Frosinone e inserendo tra i primi anche l'estremo difensore della Salernitana Boris Radunovic.

