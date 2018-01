Notiziario granata: differenziato per quattro calciatori Perico sottoposto a fisioterapia

Lavora sodo la squadra agli ordini di Stefano Colantuono, in vista della sfida di sabato prossimo contro il Venezia di Pippo Inzaghi. Il tecnico granata avrà a disposizione Simone Palombi, ma dovrà fare a meno degli squalificati Minala e Vitale. Oggi pomeriggio la ripresa della preparazione al campo “Volpe”, con i calciatori granata che hanno aperto la seduta con un lavoro in palestra prima di essere impegnati sul campo con un lavoro per la difesa e partite tattiche. La seduta è terminata con una partita finale a tutto campo. Bernardini, Della Rocca, Rosina e Tuia hanno svolto un lavoro atletico specifico, fisioterapia per Perico.

Doppia seduta domani per i granata al via alle ore 10:30 al campo “Volpe”. L’allenamento si svolgerà, come di consueto, a porte chiuse.

Redazione Sport