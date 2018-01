Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: atteso ad ore l’annuncio di Monachello.

Avellino: in arrivo il centrocampista classe 1991 Carlo De Risio, già programmate le visite mediche. Calda la pista che porta a Fornasier del Pescara, mentre il presidente Taccone ha annunciato anche un colpo a centrocampo.

Bari: tra domani e dopodomani si chiude per Memushaj.

Brescia: si sblocca il mercato, domani possono arrivare Embalo, Gustafson e un terzino.

Carpi: si segue con interesse la situazione di Luca Valzania, attualmente poco impiegato a Pescara..

Cesena: si lavora sugli esterni, nel mirino Miangue del Cagliari e Di Chiara del Benevento.

Cittadella: quasi sfumato Jacopo Manconi,il giocatore dovrebbe essere annunciato a breve dalla Pro Vercelli.

Cremonese: anche i lombardi su Odjer della Salernitana.

Empoli: i toscani bruciano la concorrenza per Falco del Perugia, fumata bianca vicina.

Foggia: ufficializzato Kragl. In attacco Mathieu Duhamel è atteso in settimana.

Frosinone: in attesa dell’annuncio di Konè, ufficiale l’arrivo di Chisbah dal Benevento.

Novara: non solo Rodriguez, tentativo per Bocalon della Salernitana.

Palermo: il Brescia non molla Embalo, ma i rosanero vogliono monettizare..

Parma: in entrata interessano sempre Fossati e Bjarnason. In uscita Manuel Nocciolini vicinissimo a tornare in Lega Pro.

Perugia: Falco sta per lasciare gli umbri, direzione Empoli.

Pescara: Cesar Elizalde, talento uruguaiano classe 2000, è stato sondato da diversi club di massima serie.

Pro Vercelli: quasi chiusa la trattativa per Jacopo Manconi, nel frattempo è stato ufficializzato Gozzi dall’Alessandria.

Spezia: ceduto Acampora, si cerca di liberarsi anche dell’ingaggio di Granoche, poi ci sarà la zampata decisiva per Palladino.

Ternana: tante operazioni in uscita, Marino che è conteso da Lecce e Catania, Bombagi seguito dal Pordenone, Gigli dal Matera e Capitani finito nel mirino del Pisa.

Venezia: bloccata la situazione per Vido dell’Atalanta. Difficile anche la pista Bocalon.

Virtus Entella: i liguri vincono la corsa per Acampora, preso in prestito dallo Spezia.

Simone Gallo