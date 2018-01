VIDEO | Salernitana-Venezia: i precedenti Il video di presentazione dell'U.S. Salernitana 1919

Sono 13 i precedenti ufficiali giocati in Campania tra Salernitana e Venezia con un bilancio di 7 vittorie granata, 5 pareggi e 1 successo per i veneti. La prima sfida tra le due squadre risale alla stagione 1938/1939 mentre per l’ultimo confronto bisogna tornare alla stagione 2004/2005. Unico successo lagunare nella stagione 2000/2001, anno dell’ultima promozione in A. Le due squadre si sono affrontate anche nella massima serie nella stagione 1998/1999. A livello realizzativo il bilancio è a favore dei granata che hanno realizzato 15 reti e ne hanno subite 6.

1938/1939 Serie B Salernitana – Venezia 1 – 0 (Presselli)

1948/1949 Serie B Salernitana – Venezia 2 – 0 (Castaldo, Settembrino)

1950/1951 Serie B Salernitana – Venezia 3 – 2 (Taccola, Scopigno, Settembrino)

1951/1952 Serie B Salernitana – Venezia 1 – 1 (Bertoloni)

1994/1995 Serie B Salernitana – Venezia 0 – 0

1995/1996 Serie B Salernitana – Venezia 3 – 1 (Grimaudo, Pirri, Logarzo)

1996/1997 Serie B Salernitana – Venezia 1 – 0 (Tosto)

1997/1998 Serie B Salernitana – Venezia 0 – 0

1998/1999 Serie A Salernitana – Venezia 1 – 0 (aut. Bilica)

2000/2001 Serie B Salernitana – Venezia 0 – 1

2002/2003 Serie B Salernitana – Venezia 1 – 1 (Fusco)

2003/2004 Serie B Salernitana – Venezia 2 – 0 (Longo, Nomvethe)

2004/2005 Serie B Salernitana – Venezia 0 – 0

M.G.