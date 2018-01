Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: ufficializzato anche Monachello, attacco al completo. In uscita Perez vicino al Cosenza.

Avellino: tutto fatto per De Risio. Ufficiale l’acquisto del centrocampista belga classe ‘97 Reno Wilmots.

Bari: in attesa di Memushaj, sta per essere tesserato il centrocampista Liam Henderson (’96) ex Celtic.

Brescia: oggi tutto fermo causa il cambio in panchina, via marino torna Boscaglia.

Carpi: chiacchierata con l’Avellino per Blanchard, ma il giocatore difficilmente lascerà l'Emilia.

Cesena: il centrocampista classe ’98 Youssef Maleh va in prestito al Ravenna.

Cittadella: veneti in vantaggio sul Venezia per Vido. In uscita Litteri interessa al Foggia.

Cremonese: in uscita vicina la cessione in prestito di Scarsella al Trapani fino a giugno.

Empoli: intensificati i contatti per Fornasier del Pescara. In uscita i giovani Alberto Picchi e Davide Zappella stanno per essere girati in prestito fino a giugno alla Pistoiese.

Foggia: tiepido sondaggio per Litteri. In uscita su Caderini c’è anche l’Alessandria.

Frosinone: preso Chisbah dal Benevento, si aspetta solo l’annuncio per Konè del Cesena.

Novara: molto vicino Federico Maracchi del Trapani.

Palermo: slitta a giovedì il giorno cruciale per l’acquisto di Calegari dal PSG. In difesa interessa Salvatore Monaco del Perugia.

Parma: i ducali si muovono in entrambi i versi, in entrata arriva Gazzola dal Sassuolo. In uscita ufficiali Manuel Nocciolini al Pordenone e Facundo Lescano alla Sicula Leonzio. Intanto si continua a guardare in grande con le trattative per Matri e Mora.

Perugia: dopo il periodo di prova, Dellafiore è a tutti gli effetti un nuovo giocatore degli umbri.

Pescara: ormai Benali si può considerare un nuovo giocatore del Crotone. Oggi, infatti, il centrocampista era assente alla sessione d’allenamento.

Pro Vercelli: molto vicino l’arrivo del centrocampista Ivan della Sampdoria.

Spezia: preso Palladino, mentre David Chidozie Okereke lascia i liguri e si trasferisce, a titolo temporaneo, al Cosenza. Bianconeri interessati a Gaetano Castrovilli, centrocampista classe '97 in prestito alla Cremonese, ma di proprietà della Fiorentina.

Ternana: atteso ad ore l’annuncio dell’ingaggio di Giuseppe Statella. In uscita Leonardo Taurino in prestito alla Fidelis Andria.

Venezia: i lagunari cercano un attaccante, ma in giornata Geijo ha espresso la volontà di restare per giocarsi le proprie chance.

Virtus Entella: dopo aver ufficializzato Acampora, i liguri tenteranno di piazzare qualche esubero.

Simone Gallo