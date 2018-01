Venezia: mini ritiro in vista della gara dell'Arechi La squadra di Pippo Inzaghi cerca la giusta concentrazione per affrontare sabato i granata

Lasceranno Venezia con due giorni d'anticipo i ragazzi di mister Inzaghi per preparare al meglio la prima partita del girone di ritorno di Serie B ConTe.it che si disputerà sabato 20 gennaio allo stadio Arechi di Salerno contro la Salernitana.



Il Venezia FC lascerà la laguna domani mattina in treno per raggiungere Roma dove si tratterrà fino a venerdì 19 gennaio. In programma prevede 3 allenamenti in terra laziale. Nel pomeriggio di venerdì la squadra raggiungerà poi Salerno.

Un mini-ritiro organizzato per spezzare il lungo viaggio e permettere ai giocatori di ritrovare la concentrazione necessaria per affrontare la Salernitana dopo la lunga sosta di campionato.

Redazione Sport