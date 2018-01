Notiziario granata: sgambatura in famiglia con la Primavera Differenziato per Tuia, Rosina, Orlando e Della Rocca

Sono ripresi questo pomeriggio al campo “Volpe” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento prima di essere impegnati con una sgambatura in famiglia contro la formazione Primavera di mister Mariani. Tuia, Rosina, Orlando e Della Rocca hanno svolto un lavoro atletico specifico.

Contro il Venezia Colantuono si affiderà al 3-4-1-2 con Adamonis tra i pali, in attesa della completa riabilitazione di Radunovic, la linea a tre difensiva dovrebbe essere composta da Mantovani, Schiavi e Popescu, quest'ultimo al posto di Bernardini non ancora recuperato a pieno. Il forte difensore partirà probabilmente dalla panchina. Centrocampo composto da Pucino e Zito sulle corsie laterali e Signorelli e Ricci al centro, anche se Odjer e Alex si candidano per una maglia da titolare. Sprocati verrà probabilmente sacrificato, in un ruolo a lui non congeniale, alle spalle di Bocalon e Rossi. Alternativa in avanti, il neo arrivato Simone Palombi. Molto più probabile un suo impiego a gara in corsa.

La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 10:30 al campo “Volpe”. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Maurizio Grillo