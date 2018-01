Salernitana-Venezia: il dato della prevendita La gara è in programma sabato prossimo allo stadio Arechi

Mancano ancora tre giorni alla sfida tra Salernitana e Venezia, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B ed è ancora presto per fare una previsione sul numero di spettatori che saranno presenti. A due giorni dal via della prevendita i tagliandi staccati sono ovviamente pochi. Non bisogna certo attendersi il pubblico delle grandi occasioni, ma lo zoccolo duro non mancherà a sostenere la propria squadra del cuore. Alle 18:40 di questa sera i biglietti venduti sono in totale 819, di cui 102 per il settore riservato agli ospiti. Obiettivo quota diecimila (compresi abbonati) ancora lontano, ma non impossibile da raggiungere.

Redazione Sport