Prove di 3-4-1-2, ballottaggio in attacco. Signorelli out?

Prosegue la preparazione della Salernitana in vista della sfida in programma dopodomani contro il Venezia allo stadio Arechi, prima del girone di ritorno. Lo scarno comunicato emesso sul sito ufficiale parla di esercitazioni tattiche e della rifinitura ovviamente a porte chiuse senza soffermarsi sulle possibili assenze per infortunio, ma quasi certamente Stefano Colantuono non avrà a disposizione i difensori Perico e Bernardini (in parola con il Novara, manca l'ok della Salernitana), il centrocampista Della Rocca e gli attaccanti Rosina e Orlando, senza dimenticare gli squalificati Vitale e Minala. Facile prevedere che non saranno inseriti nell'elenco dei convocati anche quei calciatori da tempo con la valigia pronta; non venissero ceduti entro domani, Rizzo, Kadi e Asmah dovrebbero assistere alla gara dalla tribuna e salutare definitivamente l'Arechi, stadio che non li ha visti praticamente mai protagonisti. Punto interrogativo, invece, su Rodriguez: sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Novara, ma partirà soltanto quando la dirigenza avrà individuato un ideale sostituto. Quale la probabile formazione? L'allenatore opta per il 3-4-1-2: dinanzi ad Adamonis (che sarà il titolare malgrado il recupero di Radunovic) ci saranno Popescu, Schiavi e Mantovani, con Pucino a destra, Zito a sinistra e il tandem Ricci-Odjer al centro. Il ghanese, in procinto di lasciare la squadra fino a 3-4 giorni fa, potrebbe a sorpresa soffiare il posto a Signorelli e giocarsi forse l'ultima chance per convincere Colantuono. In attacco l'unico certo di un posto è Mattia Sprocati, con tre giocatori in lotta per due maglie. Orientativamente si dovrebbe partire con Palombi al fianco di Bocalon, ma Rossi spera di far cambiare idea al mister nell'ultimo allenamento. Ancora panchina per Di Roberto e Alex. Non è da escludere, però, che nel 3-4-1-2 possa giocare Pucino centrale al posto di Popescu: a quel punto si potrebbe rivedere Kiyine a destra.

