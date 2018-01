Salernitana, retroscena Bernardini: c'è l'accordo col Novara La Stampa rilancia: proposto scambio con un ex Liverpool

La "bomba" è esplosa, la notizia è di dominio pubblico ed è stata confermata dalla stessa Salernitana: Alessandro Bernardini ha deciso di non rinnovare il contratto a causa- pare- della mancata intesa economica con la società di Lotito e Mezzaroma che, a sua volta, aveva rinviato ancora una volta la data utile a mettere nero su bianco e chiudere definitivamente e in positivo una querelle che si trascinava sin dal ritiro estivo. Il calciatore, in queste ore, sta vivendo la situazione con serenità e con la consapevolezza di aver dato tutto per la maglia granata e di aver sempre lanciato segnali d'affetto; il suo obiettivo era- e forse è ancora- quello di restare a patto che la proprietà e la dirigenza forniscano ampie garanzie non solo dal punto di vista contrattuale, ma anche sugli obiettivi. Il desiderio del forte difensore di Domodossola è quello di giocare per una squadra che lotti per il vertice, che almeno provi a qualificarsi ai play off combattendo alla pari con tutti. Chissà che questo mercato così a rilento e privo di colpi non abbia portato Bernardini a rivedere la propria posizione, ancor di più perchè trapela un'altra indiscrezione che potrebbe animare ulteriormente il dibattito tra i tifosi: il Novara avrebbe già trovato l'accordo con l'entourage del giocatore sulla base di un contratto di due anni e mezzo a cifre superiori ai 200mila euro netti più bonus e la garanzia di giocare titolare e forse con la fascia di capitano al braccio.

Contrariamente a quanto detto altrove (con tanti dettagli su un contratto mai firmato con la Salernitana e una stretta di mano che evidentemente non c'è stata), il rinnovo di Bernardini non è mai stato considerato prioritario dalla dirigenza che, anche ad altri calciatori nella medesima situazione contrattuale, avevano chiesto di aspettare fino a metà girone di ritorno. Proprio per questo Perico e Della Rocca hanno chiesto ufficialmente di andar via, mentre è tutto da definire il futuro di Tuia. Tornando a Bernardini, Fabiani ha detto chiaramente che non lo farà partire fino a giugno, ma perdere a parametro zero un giocatore così forte e lasciarlo ai margini dell'undici titolare non aiuterebbe nessuno e creerebbe soltanto problemi. La sensazione è che, qualora arrivassero due centrali di spessore, Bernardini partirà già la prossima settimana:sabato sarà in tribuna per problemi muscolari, tra domenica e lunedì potrebbe essere convocato in sede per fare il punto della situazione. Il Novara aspetta con fiducia e avrebbe proposto due calciatori: l'attaccante Maniero (in quel caso arriverebbe anche Rodriguez, ma la Salernitana ha detto no) e il fantasista scuola Liverpool Adorjan, classe 1993 fino a questa mattina vicinissimo al Lecce. In questo momento il fantasista gioca in Albania, ma tornerebbe volentieri in Italia per sposare un progetto importante. In attesa di sviluppi una certezza c'è: Bernardini ha una nuova squadra pronta ad accoglierlo, ma è disposto ad incontrare la Salernitana per venirsi incontro e rivedere la propria posizione. A patto che non si perda ulteriormente tempo. Viceversa andrà via entro la metà della prossima settimana.

Gaetano Ferraiuolo