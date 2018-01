Ufficiale: Rizzo al Catania a titolo temporaneo Ora è giunta anche l'ufficialità sul sito dell'U.S. Salernitana 1919

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Catania Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione in B del Catania del centrocampista classe ’91 Giuseppe Rizzo.

Redazione Sport