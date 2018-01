Venezia più concreto rispetto ai granata, rischio pareggio Statistiche a favore della formazione di Colantuono, ma...

Si giocherà domani alle 15 la sfida Salernitana-Venezia, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Tre punti in più in classifica per i lagunari e Salernitana che sogna l'aggancio. A dire il vero, i numeri confortano la squadra granata.

Nelle categorie prese in esame, infatti, le statistiche sono per lo più a favore della formazione di Colantuono: gol (29 vs 22), occasioni create e assist(21 vs 15), tiri (250 vs 246), tiri in porta (92 vs 78) e relativa percentuale (37 vs 32), tiri fuori area (117 vs 102), cross fatti (370 vs 350), riusciti (205 vs 169) e relativa percentuale (55 vs 48), contrasti (300 vs 287) e contrasti vinti (300 vs 287).

Da parte veneta superiorità solo per tiri dentro area (133 vs 144), corner (94 vs 103) e passaggi (7445 vs 8060), compresi i completati (6185 vs 6707). In sostanza la squadra di Pippo Inzaghi è più concreta e, soprattutto più accorta della formazione avversaria. Il rischio pareggio è dietro l'angolo. Spetta alla Salernitana però fare la gara e assicurarsi tre punti importantissimi.

Tra i calciatori più attivi: Sprocati e Bocalon per i padroni di casa e Bentivoglio per il Venezia.

Ultimi incontri tra le due squadre

26/08/17 Venezia-Salernitana 0-0

26/03/05 Salernitana-Venezia 0-0

26/10/04 Venezia-Salernitana 2-0

22/05/04 Salernitana-Venezia 2-0

21/12/03 Venezia-Salernitana 0-1

Le gare di campionato ultime cinque

SALERNITANA

28/12/17 Palermo-Salernitana 3-0

21/12/17 Salernitana-Foggia 0-3

16/12/17 Virtus Entella-Salernitana 0-2

09/12/17 Salernitana-Perugia 1-1

02/12/17 Brescia-Salernitana 2-0

VENEZIA

28/12/17 Pescara-Venezia 1-0

20/12/17 Venezia-Cremonese 1-1

15/12/17 Foggia-Venezia 2-2

09/12/17 Venezia-Pro Vercelli 1-1

02/12/17 Palermo-Venezia 0-0

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Salernitana 29 Venezia 22

Occasioni create

Salernitana 21 Venezia 15

Assist

Salernitana 21 Venezia 15

Reti bianche

Salernitana 10 Venezia 10

Tiri

Salernitana 250 Venezia 246

Tiri in porta

Salernitana 92 Venezia 78

Percentuale tiri in porta

Salernitana 37 Venezia 32

Tiri fuori area

Salernitana 117 Venezia 102

Tiri dentro area

Salernitana 133 Venezia 144

Corner

Salernitana 94 Venezia 103

Cross fatti

Salernitana 370 Venezia 350

Percentuale cross

Salernitana 55 Venezia 48

Cross riusciti

Salernitana 205 Venezia 169

Contrasti

Salernitana 300 Venezia 289

Contrasti vinti

Salernitana 300 Venezia 287

Percentuale contrasti

Salernitana 100 Venezia 99

Passaggi

Salernitana 7445 Venezia 8060

Passaggi completati

Salernitana 6185 Venezia 6707

Percentuale passaggi

Salernitana 83 Venzia 83

Ammonizioni

Salernitana 45 Venezia 37

Espulsioni

Salernitana 3 Venezia 3

GOL

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Riccardo Bocalon (Salernitana) 6

Gianmarco Zigoni (Venezia) 5

Alejandro Rodriguez (Salernitana) 4

Stefano Moreo (ex Venezia) 3

Assist

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Luigi Vitale (Salernitana) 3

Matteo Ricci (Salernitana) 2

Riccardo Bocalon (Salernitana) 2

Simone Bentivoglio (Venezia) 2

TIRI

Mattia Sprocati (Salernitana) 42

Davide Marsura (Venezia) 41

Riccardo Bocalon (Salernitana) 40

Stefano Moreo (Ex Venezia) 34

Marcello Falzerano (Venezia) 29

PASSAGGI COMPLETATI

Simone Bentivoglio (Venezia) 958

Luigi Vitale (Salernitana) 773

Maurizio Domizzi (Venezia) 662

Sinisa Andelkovic (Venezia) 618

Matteo Ricci (Salernitana) 604

Maurizio Grillo