Lega B: il quadro della prima giornata di ritorno Il Frosinone tenta il sorpasso approfittando del turno più alla portata

Riprende, finalmente, domani il campionato di Serie B dopo la lunga sosta. Il Palermo cercherà di difendere il primo posto sul difficile terreno del Picco (alle ore 18). Un ambientino caldo attende la squadra di mister Tedino, con lo Spezia che punta decisamente a rimpinguare la classifica. Cercherà di approfittarne il Frosinone grazie all'impegno casalingo contro la Pro Vercelli. Tre punti fondamentali per la rincorsa alla capolista.

Delle immediate inseguitrici Empoli e Bari, sono avvantaggiati i toscani, che ospiteranno al “Castellani” la Ternana, squadra imprevedibile, ma pur sempre in grossa difficoltà di classifica, al penultimo posto a pari punti con l'Ascoli, impegnato tra le mura amiche contro il Cittadella. La squadra di Grosso (alle 20:30) avrà il compito di espugnare Cesena, in grande ripresa dopo un inizio in salita. Scontro diretto in chiave play off tra Cremonese e Parma. La squadra di D'Aversa esce rafforzata dal mercato e si candida al salto di categoria. E pensare che le due formazioni lo scorso torneo giocavano in Lega Pro.

Chiudono la giornata: Perugia-Virtus Entella, Foggia-Pescara, Novara-Carpi e Salernitana-Venezia. La compagine di Colantuono deve necessariamente vincere se non vuole essere invischiata nella zona bassa della classifica. In programma domenica il posticipo tra Brescia e Avellino: entrambe puntano alla conquista dei tre punti per lasciare alle spalle la zona calda.

Le probabili formazioni:

Sabato 20 gennaio ore 15

Ascoli-Cittadella (Stadio Del Duca)

Ascoli (3-5-2): Lanni, Mengoni, Padella, Gigliotti, Mogos, Addae, Buzzegoli, Bianchi, Martinho, Ganz, Monachello. All. Cosmi.

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Varnier, Scaglia, Benedetti, Bartolomei, Iori, Pasa, Schenetti, Litteri, Arrighini. All. Venturato.

Arbitro: Aureliano.

Cremonese-Parma (Stadio Zini)

Cremonese (4-3-1-2): Ujkani, Almici, Claiton, Canini, Renzetti, Arini, Pesce, Cavion, Piccolo, Brighenti, Paulinho. All. Tesser.

Parma (4-3-3): Frattali, Gazzola, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo, Munari, Dezi, Scozzarella, Insigne, Calaiò, Di Gaudio. All. D’Aversa.

Arbitro: Nasca.

Diffidati: Almici, Marconi, Pesce (Cremonese); Scavone, Scozzarella (Parma).

Squalificati: Da Cruz, Lucarelli (Parma).

Empoli-Ternana Unicusano (Stadio Castellani)

Empoli (3-4-1-2): Provedel, Luperto, Romagnoli, Simic, Untersee, Bennacer, Castagnetti, Krunic, Pasqual, Donnarumma, Caputo. All. Andreazzoli.

Ternana Unicusano (4-3-1-2): Plizzari, Vitiello, Gasparetto, Valjent, Ferretti, Varone, Defendi, Paolucci, Tiscione, Carretta, Finotto, Finotto. All. Pocheschi.

Arbitro: Pillitteri.

Diffidati: Krunic (Empoli); Gasparetto (Ternana Unicusano).

Squalificati: Paolucci (Ternana Unicusano).

Foggia-Pescara (Stadio Zaccheria)

Foggia (3-5-2): Guarna, Loiacono, Camporese, Tonucci, Gerbo, Greco, Agazzi, Deli, Kragl, Mazzeo, Beretta. All. Stroppa.

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Crescenzi, Perrotta, Coda, Mazzotta, Coulibaly, Kanoutè, Brugman, Pettinari, Capone, Del Sole. All. Zeman.

Arbitro: Sacchi.

Diffidati: Loiacono (Foggia); Bovo, Coulibaly (Pescara).

Frosinone-Pro Vercelli (Stadio Stirpe)

Frosinone (3-4-1-2): Bardi, Terranova, Ariaudo, Brighenti, Ciofani, Maiello, Chibsah, Beghetto, Ciano, Dionisi, Ciofani. All. Longo.

Pro Vercelli (4-3-1-2): Pigliacelli, Berra, Bergamelli, Gozzi, Mammarella, Germano, Vives, Da Silva, Castiglia, Raicevic, Polidori. All. Atzori.

Arbitro: Di Martino.

Diffidati: Ciofani M, Terranova (Frosinone); Bergamelli, Konate (Pro Vercelli).

Squalificati: Gori (Frosinone).

Novara-Carpi (Stadio Piola)

Novara (3-5-2): Montipò, Golubovic, Troest, Mantovani, Dickmann, Sciaudone, Casarini, Moscati, Calderoni, Maniero, Sansone. All. Corini.

Carpi (3-5-2): Colombi, Capela, Ligi, Brosco, Pachonik, Verna, Saber, Mbaye, Bittante, Melchiorri, Mbakogu. All. Calabro.

Arbitro: La Penna.

Diffidati: Di Mariano, Orlandi (Novara); Mbakogu (Carpi).

Squalificati: Sabbione (Carpi).

Perugia-Virtus Entella (Stadio Curi)

Perugia (4-3-1-2): Nocchi, Volta, Dellafiore, Belmonte, Del Prete, Brighi, Colombatto, Bandinelli, Pajac, Di Carmine, Cerri. All. Breda.

Virtus Entella (4-3-1-2): Iacobucci, Belli, Benedetti, Pellizzer, Brivio, Acampora, Crimi, Palermo, Gatto, La Mantia, Diaw. All. Aglietti.

Arbitro: Illuzzi.

Diffidati: Crimi (Virtus Entella).

Squalificati: De Luca, Eramo (Virtus Entella).

Salernitana-Venezia (Stadio Arechi)

Salernitana (3-4-1-2): Adamonis; Mantovani, Schiavi, Bernardini; Pucino, Signorelli, Ricci, Zito; Sprocati; Bocalon, Rossi. All. Colantuono.

Venezia (3-5-2): Audero, Modolo, Andelkovic, Domizzi, Zampano, Fabiano, Bentivoglio, Pinato, Garofalo, Zigoni, Firenze. All. Inzaghi.

Arbitro: Baroni.

Diffidati: Pucino, Ricci (Salernitana); Domizzi (Venezia).

Squalificati: Minala, Vitale (Salernitana); Falzerano (Venezia).

ore 18

Spezia-Palermo (Stadio Picco)

Spezia (3-5-2): Di Gennaro, De Col, Terzi, Giani, Maggiore, Bolzoni, Mastinu, Pessina, Lopez, Marilungo, Gilardino. All. Gallo.

Palermo (3-5-2): Posavec, Szyminski, Struna, Bellusci, Fiordilino, Coronado, Jajalo, Chochev, Aleesami, Nestorovski, Trajkovski. All. Tedino.

Arbitro: Piccinini.

Diffidati: Lopez (Spezia).

ore 20.30

Cesena-Bari (Orogel Stadium-Dino Manuzzi)

Cesena (4-4-1-1): Fulignati, Donkor, Esposito, Scognamiglio, Perticone, Kupisz, Schiavone, Di Noia, Dalmonte, Laribi, Jallow. All. Castori.

Bari (4-3-3): Micai, Anderson, Marrone, Diakite, D’Elia, Tello, Basha, Busellato, Improta, Nenè, Galano. All. Grosso.

Arbitro: Marini.

Diffidati: Improta, Petriccione, Tello (Bari).

Squalificati: Cascione, Fazzi (Cesena).

Domenica 21 gennaio ore 17.30

Brescia-Avellino (Stadio Rigamonti)

Brescia (3-5-2): Minelli, Gastaldello, Meccariello, Somma, Cancellotti, Bisoli, Ndoj, Martinelli, Longhi, Torregrossa, Caracciolo. All. Boscaglia.

Avellino (4-4-1-1): Radu, Ngawa, Kresic, Migliorini, Falasco, Molina, De Risio, Di Tacchio, Laverone, Bidaoui, Asencio. All. Novellino.

Arbitro: Balice.

Diffidati: Laverone, Molina (Avellino).

Maurizio Grillo