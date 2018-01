Popescu: bellissimo festeggiare sotto la Sud Parla il difensore: "Felice del mio esordio all'Arechi"

Intervistato da OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) nell'immediato dopo partita, il difensore della Salernitana Popescu ha parlato così della gara vinta oggi con merito contro il Venezia soffermandosi anche sul calo subito nel secondo tempo e che rischiava di mettere a repentaglio un successo confezionato nella prima frazione di gioco: "Dal punto di vista personale sono contento perchè, dopo un po' di tempo, sono riuscito a fare il stato il mio esordio all'Arechi: è uno stadio molto importante, con tanti tifosi che sono spettacolari e che danno sempre una grande spinta alla squadra. Tempo fa venni con il Modena ed era tutto pieno, non scesi in campo perchè ero indisponibile. Dopo 90 minuti di sofferenza è stato fantastico festeggiare sotto la curva con il nostro pubblico. Quanto alla partita, era necessario tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Per il morale era fondamentale battere il Venezia, durante il ritiro abbiamo lavorato tanto anche sull'aspetto mentale. Il primo tempo è stato quasi perfetto contro un avversario che subisce pochi gol,nella ripresa l'hanno riaperta, ma abbiamo difeso con grande determinazione. Personalmente so che devo lavorare tanto, sono uscito perchè ero molto stanco".

