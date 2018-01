VIDEO | Pucino: il secondo tempo sia da insegnamento Il difensore uno dei migliori in campo: "Ottimo primo tempo, abbiamo tutto per far bene"

Tra i migliori in campo almeno per un'ora, il difensore Raffaele Pucino è intervenuto ai microfoni di OttoChannel parlando così della partita vinta oggi contro il Venezia: "Durante queste settimane abbiamo lavorato molto sia sul piano tattico, sia su quello psicologico e sapevamo che il Venezia si metteva in difficoltà soltanto con un approccio importante. Nel primo tempo eravamo riusciti a segnare tre gol e a renderci pericolosi in diverse circostanze sfruttando gli spazi e le ripartenze senza subire praticamente nulla, ma un leggero calo c'era stato già dopo il 3-0 e il mister lo aveva capito spronandoci all'interno dello spogliatoio. Purtroppo il calcio insegna, soprattutto quest'anno e in questa categoria, che non si può mai abbassare la guardia e gli avversari hanno avuto il merito di crederci e di segnare due gol. Sono situazioni sulle quali dobbiamo essere più attenti e concentrati, basta davvero poco per vanificare il lavoro di una settimana e di una singola partita. La mia esperienza mi porta a dire che siamo stati bravi, sono gare particolari che si rischia addirittura di perdere se non hai la forza di reagire. Si può trarre insegnamento da entrambe le situazioni: nel primo tempo una bella Salernitana, nella ripresa qualche sofferenza imprevista, ma anche la determinazione giusta per portare a casa il risultato".

Redazione Sport