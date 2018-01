Indicazioni mercato: Colantuono "boccia" Alex Zito potrebbe aver conquistato la riconferma, a breve summit con Bernardini

"Non parlo di mercato, se volete avere notizie chiamate Fabiani" ha detto Colantuono in conferenza stampa, aggiungendo successivamente che "la priorità è rappresentata dalle uscite, la rosa va sfoltita e l'ho detto alla società. Abbiamo ceduto Gatto perchè era uno dei calciatori richiesti con maggiore concretezza, Cicerelli non aveva mai giocato e doveva mettere minuti nelle gambe altrove. La proprietà non si tirerà indietro, ma prendere tanto per prendere non serve. Il mercato di gennaio è difficile, il rischio è quello di acquisire calciatori che non solo non migliorano la situazione, ma che hanno bisogno di un paio di mesi di tempo per entrare in condizione". Messa così sembrerebbe che la Salernitana non abbia voglia di acquistare nessuno, in realtà entro la metà della prossima settimana potrebbero esserci novità anche grazie a qualche ulteriore uscita. Della Rocca, come detto in tante occasioni, sembra orientato ad accettare la proposta della Triestina, pronta a correggere l'iniziale proposta: contratto fino al 2020- non fino al 2019- alle stesse cifre percepite a Salerno più bonus in caso di qualificazione play off e promozione in serie B. Gli ottimi rapporti con il tecnico Sannino potrebbero fare la differenza. Anche Alex dovrebbe andar via. Colantuono ha confermato che "vedo meglio altri che lui", le zero presenze collezionate dall'avvento del nuovo allenatore ad oggi lasciano presagire un addio anticipato. Un vero peccato, soprattutto perchè il portoghese è uno dei migliori della rosa e meriterebbe maggiore considerazione. Foglio di via anche per Kadi, Asmah, Rodriguez e Di Roberto, lunedì confronto con il Chievo per Kiyine che, come detto, è ad un passo dall'addio. Radunovic, invece, dovrebbe riprendere il posto da titolare e quindi resterà. Il Venezia, nel post partita, avrebbe chiesto nuovamente informazioni per Bocalon: trattativa difficile, ma sembra ci siano stati passi in avanti. In entrata tutto ancora fermo: Casasola attende soltanto un cenno, Bellomo sembra sfumato e potrebbe tornare di moda il nome di Salzano, su Cocco l'ultima parola spetta a Colantuono.

Gaetano Ferraiuolo