Salernitana-Venezia: il risultato parla granata, ma... I dati statistici condizionati dalla supremazia ospite nella ripresa

Torna alla vittoria la Salernitana allo stadio Arechi, dopo circa tre mesi dal successo contro l'Empoli. Una vittoria sofferta, nonostante la partenza in discesa per la formazione di mister Colantuono, in vantaggio 3-0 a fine primo tempo. Sui dati statistici della gara alla fine hanno prevalso i secondi 45', con gli ospiti alla ricerca della rimonta che solo per un soffio non è arrivata. A favore nettamente dei granata, in particolare, il conto dei corner, per buona parte ottenuti nel finale con la Salernitana, che ha cercato di tenere il Venezia lontano dalla sua area di rigore, danzando nei pressi della bandierina avversaria. Da parte dei padroni di casa anche i tiri effettuati dentro l'area di rigore (10 vs 5).

Per il resto supremazia ospite per: passaggi (367 vs 503) anche per completati (263 vs 405), tiri (13 vs 14), percentuale possesso palla (39 vs 61). Salernitana più fallosa rispetto agli avversari (17 vs 11). In evidenza tra le due squadre, Zito e Ricci per i granata, Bentivoglio per gli arancioneroverdi.

CORNER

Salernitana 12 Venezia 3

PASSAGGI

Salernitana 367 Venezia 503

PASSAGGI COMPLETATI

Salernitana 263 Venezia 405

TIRI

Salernitana 13 Venezia 14

TIRI DENTRO AREA

Salernitana 10 Venezia 5

FALLI FATTI

Salernitana 17 Venezia 11

FALLI SUBITI

Salernitana 11 Venezia 17

PERCENTUALE POSSESSO PALLA

Salernitana 39 Venezia 61

GOL

Salernitana 3 Venezia 2

AMMONIZIONI

Salernitana 2 Venezia 1

ESPULSIONI

Salernitana 1 Venezia 1

GOL

Antonio Zito (Salernitana) 1

Alessandro Rossi (Salernitana) 1

Matteo Ricci (Salernitana) 1

Marco Firenze (Venezia) 1

Simone Bentivoglio (Venezia) 1

TIRI

Simone Bentivoglio (Venezia) 5

Matteo Ricci (Salernitana) 3

Marco Pinato (Venezia) 3

Simone Palombi (Salernitana) 2

Marco Firenze (Venezia) 2

PASSAGGI COMPLETATI

Maurizio Domizzi (Venezia) 68

Simone Bentivoglio (Venezia) 65

Sinisa Andelkovic (Venezia) 50

Agostino Garofalo (Salernitana) 42

Antonio Zito (Salernitana) 37

Maurizio Grillo