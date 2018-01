Siparettio social: Rossi e Palombi si dividono il gol Sul profilo Instagram del nuovo acquisto i due compagni scherzano sulla paternità della rete

È stato un po' il tormentone nel post partita della gara vinta contro il Venezia: ma ha segnato Rossi o Palombi? Un dubbio che persiste ancora oggi, perchè la rete, seppur assegnata al nuovo acquisto granata, sul campo è stata rivenditaca da Alessandro Rossi, autore di una leggera deviazione sulla conlcusione del compagno. Ai fini della marcatura non cambia niente, il pallone sarebbe entrato lo stesso. Ma si sà, gli attaccanti sono abbastanza gelosi sul proprio numero di gol, e guai a toccaglierli. Per questo Palombi sul suo profilo Instagram ha subito piazzato la zampata con un post che non lascia dubbi: "Una vittoria che ci dà morale e stimoli a migliorarci giorno per giorno. Contento per l’esordio e per il gol davanti al nostro pubblico. Avanti così". Ma la risposta di Rossi non si è fatta attendere: "Mezzo gol simo!". Un simpaticissimo siparietto tra i due attaccanti scuola Lazio. Ai tifosi poco importa chi abbia segnato, l'importante è che questi due giovani talenti contuinino a mettere in mostra tutto il loro potenziale in favore della maglia granata.

Redazione sport