Firenze: meritavamo almeno il pareggio Il calciatore è diventato la bestia nera dei granata

Fortunatamente il regolamento vieta ad un calciatore di giocare con più di due maglie nell'arco della stessa stagione, altrimenti per la Salernitana sarebbero stati dolori. Marco Firenze, fantasista del Venezia, ha infatti segnato il suo secondo gol contro i granata ripetendosi dopo la prodezza di settembre, quando indossava la maglia della Pro Vercelli e regalò una grande gioia al suo mentore Grassadonia. Ieri, come allora, la sua rete non è servita per portare a casa una vittoria, ma indubbiamente rappresenta un bel bigliettino da visita per salutare la sua nuova tifoseria. Ai microfoni di Sky ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Sono felice per il gol, ma ovviamente sono molto dispiaciuto per la sconfitta, è una sensazione dolceamara perchè quello che conta è portare a casa il risultato a prescindere dalla prestazione dei singoli. Credo che nella ripresa meritassimo almeno il pareggio, dobbiamo lavorare ancora di più per cercare di tornare a galla senza fare drammi particolari perchè il campionato è ancora molto lungo e abbiamo tutte le carte in regola per fare delle ottime cose. Sono arrivato in una grande squadra, spero di poter dare un contributo. Del passato non parlo: Inzaghi mi ha colpito, ci accomuna la fame di vittoria e questa cosa mi porta a seguirlo con grande attenzione".

Redazione Sport