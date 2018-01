Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Come ci si poteva aspettare la giornata di mercato è stata abbastanza anonima, complice il turno di campionato ancora in corso. L’unica ufficialità di giornata è quella di Gianluca Litteri al Venezia. I lagunari dopo aver inseguito Vido (tornato al Cittadella) e Bocalon (trattenuto dalla Salernitana), hanno finalmente la punta tanto agognata. Sonda il mercato, invece, il Palermo: i rosanero sono a caccia di un vice Aleesami, e Matteo Rubin del Foggia potrebbe fare al caso dei siciliani. Il terzino ha trovato poco spazio in Puglia ed è finito in lista di sbarco. Sempre in casa Palermo si ragiona sulla situazione di Embalo: sul giocatore ci sono forti Brescia e Pescara, ma la società fin qui ha fatto muro. Possibili novità sono attese in settimana. Per quanto riguarda le altre trattative calde, il Bari è molto vicino a chiudere per Memushaj, mentre il Carpi continua il pressing su Luca Valzania. Al Brescia manca una punta centrale, per questo le rondinelle sono balzane in pole per assicurarsi Chicco Macheda, in uscita dal Novara.

Simone Gallo