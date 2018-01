Mercato: Bagadur lascia il Brescia? Il difensore non sta giocando e la società lombarda potrebbe cederlo

Il discorso Bernardini riapre decisamente il mercato della Salernitana nel reparto difensivo. Il calciatore granata è in scadenza di contratto e, come già detto più volte, si guarda intorno per il suo futuro. Non c'è stato accordo per il rinnovo e conoscendo le qualità umane del ragazzo siamo certi che se dovesse restare fino al termine della stagione darebbe il massimo per la sua maglia. Lo ha sottolineato anche il co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma ai microfoni di Granatissimi.Ottopagine: «Non so se resterà fino a giugno o sarà ceduto prima, il mercato è aperto e tutto può succedere. Di certo c'è che ha un contratto con la Salernitana e deve onorarlo con le sue prestazioni: lo deve alla piazza e alla tifoseria, non ai presidenti», le sue parole.

Indipendentemente dalla sua partenza il ds Fabiani è comunque alla ricerca di un centrale difensivo. Per tale motivo è vicino un accordo con l'Alessandria per Tiago Casasola, eclettico difensore classe '95. Per lui ques'anno 17 presenze e due gol in Lega Pro. E, a proposito di classe '95, c'è un calciatore che sarebbe felicissimo di ritornare in maglia granata: si tratta di Ricardo Bagadur, difensore centrale croato chiamato in Italia dalla Fiorentina e in prestito alla Salernitana nel campionato 2015-16, con 11 presenze e due gol. Poi due anni in ombra, a Benevento e ora a Brescia, con tanta panchina, probabilmente per qualche incomprensione con il tecnico Boscaglia. La società lombarda non avrebbe problema a lasciargli il via libera per un trasferimento altrove. Ha lasciato a Salerno un ottimo ricordo e il ritorno in maglia granata potrebbe essere per lui un'occasione di rilancio.

Maurizio Grillo