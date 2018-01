Calciomercato: ipotesi Bocalon al Venezia Lungo colloquio a fine gara tra l'attaccante e Pippo Inzaghi

Cosa succede a Riccardo Bocalon? L'attaccante classe '89 che lo scorso anno ha spopolato con la maglia dell'Alessandria in Lega Pro, raccogliendo 37 presenze e realizzando 20 reti, nella Salernitana non riesce a ingranare. La società granata ha investito sul calciatore circa 400mila euro, rilevando il suo cartellino e la risposta dell'attaccante non ha convinto nonostante i sei gol segnati su 20 gare giocate. Non è dello stesso parere, a dire il vero, il presidente Marco Mezzaroma, che ha criticato i fischi dell'Arechi all'attaccante: «Sono contrario a questo atteggiamento – ha detto ai nostri microfoni il co-patron - Riccardo è un ragazzo molto serio e che quotidianamente dà il 110% per la maglia granata. Evidentemente quanto accaduto con Coda non ha insegnato assolutamente nulla. C'è sempre negatività nei confronti dei calciatori della Salernitana, da questo punto di vista prendo atto che non c'è unità d'intenti».

Bocalon piace al Venezia

Mancano nove giorni alla chiusura del calciomercato e qualcosa potrebbe accadere. Bocalon piace molto al Venezia, che proprio sabato a Salerno ha mostrato qualche lacuna nel reparto offensivo, pur avendo ingaggiato Litteri. La punta della Salernitana a fine gara si è fermata a lungo a parlare con Pippo Inzaghi. E' vero che l'attaccante granata è stato, pur essendo tifoso interista, grosso estimatore di Superpippo, ma non crediamo gli abbia chiesto certo un “autografo”. Molto più probabile che il colloquio (durato circa mezz'ora) tra i due sia stato su un eventuale trasferimento del calciatore in maglia arancioneroverde. Tra l'altro si tratterebbe di un ritorno, avendo il calciatore già giocato con il Venezia. Un trasferimento che Bocalon probabilmente accetterebbe di buon grado per avvicinarsi dalle parti di casa. C'è ovviamente da parlare con la Salernitana e raggiungere un accordo, magari sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Aperto ancora il discorso per Cocco

L'affare potrebbe anche concludersi e darebbe il via libera a Fabiani di puntare decisamente sul 31enne Andrea Cocco, che il Pescara darebbe via, probabilmente anche compartecipando al suo ingaggio. La punta di origine cagliaritana non ha raccolto presenze quest'anno con Zeman, anche perchè infortunato, ma comunque non rientra nei piani del tecnico boemo.

Maurizio Grillo