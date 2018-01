Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: piace Alessandro Bordin, centrocampista di proprietà della Roma che milita nella Ternana.

Avellino: ufficiale il prestito in Lussemburgo per Mohammed Souamé.

Bari: continua il pressing della Sampdoria per Anderson, i pugliesi potrebbe chiedere il cartellino di Capezzi in cambio.

Brescia: anche le rondinelle su Rubin del Foggia, proposto uno scambio con Nicola Lancini.

Carpi: Luca Valzania resta l’obiettivo numero uno. In uscita Manconi interessa al Cittadella.

Cesena: clamorosa indiscrezione con la FeralpiSalò interessata a Cacia. Sempre in uscita il Mestre chiuderà domani per Davide Mordini.

Cittadella: partito Litteri ci cerca il sostituto, piace Manconi del Carpi.

Cremonese: grigiorossi forti su Schiattarella in uscita dalla Spal, piace anche Mora.

Empoli: toscani sempre a caccia del nome di spessore in difesa. Si tenta di strappare Maietta al Bologna. In uscita Seck interessa al Novara.

Foggia: pugliesi molto vicini a chiudere per il difensore Arturo Calabresi.

Frosinone: dopo gli acquisti di Chibsah e Konè i ciociari monitorano con calma il mercato. Seguite con interesse le situazioni di Laverone e Mustacchio.

Novara: ufficiale il prestito di Tartaglia alla Fidelis Andria. Si cerca sempre un difensore centrale, Bernardini della Salernitana l’obiettivo numero uno.

Palermo: sondati Rubin del Foggia e Fiammozzi del Bari come possibili vice Aleesami.

Parma: dopo i tanti botti di mercato gli emiliani si sono presi un giorno di riposo sul mercato.

Perugia: chiuso per l'acquisto a titolo definitivo dalla Reggina di Andrea Bianchimano. L'attaccante rimarrà in Calabria fino al termine della stagione..

Pescara: arriva l’ufficialità per Filippo Falco del Perugia.

Pro Vercelli: dopo Ivan si cerca sempre l’attaccante, in giornata è spuntato il nome di Bergessio, ma la famiglia sarebbe contraria ad un ritorno in Italia.

Spezia: molto vicino il centrocampista De Francesco della Reggina, seguito anche dalla Salernitana.

Ternana: ufficiale l’acquisto dell’ala Andrea Repossi dal Varese.

Venezia: ieri è stato ufficializzato Litteri, ora Inzaghi aspetta rinforzi in difesa.

Virtus Entella: in uscita Joel Baraye interessa in Lega Pro, con Alessandria e Livorno in primis.

Simone Gallo