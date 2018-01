Serie B Giudice Sportivo: scure su Ricci e Bentivoglio I due calciatori espulsi in Salernitana-Venezia

Sono 6 i calciatori fermati dal Giudice sportivo a margine della prima giornata di ritorno della Serie B ConTe.it: 3 turni a Bentivoglio e Ricci, 1 a tutti gli altri.

SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed alcuni petardi e bottigliette di plastica sul terreno di giuoco ed acceso alcuni fumogeni e petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 43° ed al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni ed alcuni bicchieri di carta; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno, che causava una momentanea interruzione del giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BENTIVOGLIO Simone (Venezia): per avere, al 49° del secondo tempo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto.

RICCI Matteo (Salernitana): per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, affrontato in maniera veemente un calciatore avversario colpendolo, successivamente, con uno schiaffo al volto.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALMICI Alberto (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KONATE Dramane (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MOLINA Salvatore (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TELLO MUNOZ Andres Felipe (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER CONSULTARE L'INTERO COMUNICATO CLICCARE QUI

Redazione Sport