Spettatori serie B: flop Salerno, bene Foggia e Cesena La torcida granata rischia di scendere al sesto posto ,media sotto i 10mila

E' ancora una volta fuga dall'Arechi. E stavolta con poche attenuanti. Se un tempo la prima partita casalinga dell'anno richiamava sugli spalti un gran numero di appassionati, stavolta il match inaugurale del 2018 non ha fatto breccia nel cuore dei salernitani, popolo che sta imparando a pretendere tanto dando poco o nulla in cambio. Sia chiaro: questo discorso è rivolto a quella fetta di persone che, in questa fase, sta vivendo le vicende sportive dei granata con minor trasporto emotivo, ma che, siamo certi, riempirà lo stadio per il derby contro l'Avellino o in caso di lotta per i play off. "Non mi pongo il problema e non mi va di parlare di iniziative: in passato mi sembra che non abbiano riscosso un grande successo. Chi vuol venire viene, se davvero c'è qualcuno che resta a casa per il discorso della multiproprietà non è un mio problema. La gente dovrebbe capire che lo stadio pieno fa bene alla Salernitana, non certo a Lotito e Mezzaroma" ha detto il patron ai nostri microfoni, mentre Lotito ha parlato di "dati vergognosi, così mi potrei disamorare". Prendendo in considerazione le statistiche di questo fine settimana, l'Arechi si colloca appena al sesto posto: erano appena in 7227 gli spettatori presenti per la gara col Venezia, 200 dei quali su sponda lagunare e appena 3700 paganti. Con 107709 tifosi e una media di 9792 (inferiore alla Prima Divisione) Salerno è quinta, dato "falsato" dal fatto che il Frosinone- sesto a 9300- ha giocato due partite in campo neutro ad Avellino. Per poco non è stato battuto anche il minimo stagionale, stabilito nella gara con il Perugia: in quel caso erano 7168 (200 nel settore ospiti), il massimo invece in Salernitana-Bari (16838), favorito dalla presenza di almeno 3500 baresi suddivisi nei vari settori. In B primeggiano, come sempre, Bari, Foggia, Parma e Cesena, cui spetta il primo posto per questo weekend: erano in 14mila per il big match contro il Bari. Ecco i dati nel dettaglio:

Ascoli-Cittadella: 5329 spettatori

Brescia-Avellino: 6958 spettatori

Cesena-Bari: 13412 spettatori

Cremonese-Parma 10958 spettatori

Empoli-Ternana: 4271 spettatori

Foggia-Pescara 11934 spettatori

Frosinone-Pro Vercelli 10161 spettatori

Novara-Carpi: 4636 spettatori

Perugia-Entella: 7406 spettatori

Salernitana-Venezia: 7227 spettatori

Spezia-Palermo: 6886 spettatori

Gaetano Ferraiuolo