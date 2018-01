Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: continua il proprio pressing sulla Cremonese per convincerla a liberare il difensore Pol García Tena.

Avellino: rescissione consensuale per il giovane terzino sloveno Erik Gliha.

Bari: occhi in Argentina per il Bari che guarda con interesse a Federico Andrada. Si tratta di un attaccante classe '94 del River Plate.

Brescia: si insiste per Macheda, ma per ora il Novara fa muro. Ufficiale l’arrivo di Nikolas Spalek, giovane slovacco classe ’97.

Carpi: oltre Valzania interessa anche Signori del Venezia. Sempre viva la pista per Chiricò.

Cesena: in uscita il Pisa punta Setola.

Cittadella: muro del Novara per Manconi, si cerca un’alternativa.

Cremonese: sondato Crecco, centrocampista della Lazio spesso accostato alla Salernitana.

Empoli: i toscani provano a soffiare Memushaj al Bari sul filo del rasoio.

Foggia: ufficiale l’arrivo di Calabresi, difensore scuola Roma. In attacco resta viva la pista per Floro Flores.

Frosinone: i ciociari pensato all’acquisto in via definitiva di Bardi, tornato in prestito questa estate. Difficili i rinnovi per Russo e Crivello.

Novara: i piemontesi fanno muro alle cessioni di Manconi e Macheda, entrambi però vogliono cambiare aria.

Palermo: muro totale alla cessione di Embalo, arriva il veto di Zamparini.

Parma: in uscita Siligardi, con molte squadre di B interessate. Kristaps Zommers interessa il Lega Pro.

Perugia: gli umbri sbaragliano la concorrenza e stanno per chiudere Gustafson del Torino, anche perché è arrivata la rescissione di Matteo Brighi.

Pescara: a centrocampo potrebbe arrivare Capezzi, seguito anche dal Bari. Intanto arriva l’ufficialità per Yamga.

Pro Vercelli: Martino Borghese difensore del Livorno, potrebbe essere un'idea per rinforzare la difesa dei piemontesi.

Spezia: ufficiale l’arrivo del centrocampista De Francesco della Reggina, seguito anche dalla Salernitana. Anche Mora potrebbe essere annunciato ad ore.

Ternana: si segue con interesse la situazione di Signori del Venezia, occhio però alla concorrenza del Carpi.

Venezia: oltre Litteri potrebbe arrivare un'altra punta, con Geijo destinato a lasciare il club.

Virtus Entella: i liguri hanno praticamente chiuso per Curcio.

Simone Gallo