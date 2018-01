Notiziario granata: lavoro differenziato per Orlando L'attaccante esterno si prepara per il rientro dopo il grave infortunio

Sono ripresi questo pomeriggio al campo “Volpe” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con un lavoro fisico in palestra prima di essere impegnati con esercitazioni per il possesso palla e un lavoro difensivo. La seduta di allenamento è terminata con esercitazioni sui tiri in porta per i granata non impegnati nella gara di sabato contro il Venezia. Della Rocca, Perico e Orlando hanno svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Bernardini.

La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 10:30 al campo “Volpe”. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Redazione Sport