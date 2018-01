Casasola virtualmente granata: "Grazie Alessandria" Il difensore saluta la sua ex squadra: "Fiero di aver giocato qua". A breve sarà a Salerno

Come rimarcato da diverse settimane, Tiago Casasola sarà il secondo innesto del mercato invernale. Questo pomeriggio Alessandria e Salernitana hanno trovato definitivamente l'accordo e il calciatore firmerà tra stasera sul tardi e domani mattina in sede un contratto di due anni e mezzo mettendosi immediatamente a disposizione di mister Colantuono e candidandosi per essere inserito nell'elenco dei convocati per la sfida di lunedì prossimo a Terni. In attesa di capire le modalità del trasferimento (si aspetta il sì di Perico, la Salernitana potrebbe corrispondere un indennizzo economico alla società piemontese garantendo un ulteriore introito in caso di futura ed onerosa cessione), il ds Fabiani ha messo a disposizione del tecnico un elemento duttile, in grado di giocare al centro della difesa a prescindere dall'attteggiamento tattico, ma anche terzino destro o esterno di centrocampo nel 4-4-2. A confermare il suo addio all'Alessandria è lo stesso Casasola, attraverso un messaggio scritto sui social: "Grazie ai miei compagni, alla società, ai tifosi e a questa bella città per tutto. E' stato un grandissimo piacere indossare questa maglia grigia e sarò sempre fiero di aver giocato qua". Pare che il calciatore sia già in viaggio per Salerno e domani potrebbe addirittura svolgere il suo primo allenamento. Al momento il suo ex compagno Nicola Bellomo non dovrebbe raggiungerlo.

Gaetano Ferraiuolo