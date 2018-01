Prove di 3-4-1-2, Vitale in veste di difensore centrale? A centrocampo rientra Minala, scelte confermate nel reparto offensivo

Prosegue il lavoro dei granata in vista del posticipo di lunedì contro la Ternana. Questa mattina al campo “Volpe” gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta al campo “Volpe” con un lavoro di forza in palestra seguito da partite ad alta intensità sul campo. Salvo nuovi innesti dal mercato invernale, la Salernitana che scenderà in campo lunedì sera a Terni non sarà molto differente da quella che ha affrontato il Venezia alternando un primo tempo molto positivo ad una ripresa da brividi per i tifosi. E’ ancora presto per abbozzare l’eventuale undici che scenderà in campo in Umbria, ma la Salernitana quasi certamente ripartirà dal 3-5-2.

La scelta più interessante dovrebbe esserci tra i pali: Radunovic, recuperato e pienamente a disposizione, dovrebbe soffiare il posto ad Adamonis (incerto nelle ultime settimane) e difendere la porta granata. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Mantovani, Schiavi e Vitale, in procinto di agire da centrale anche perché risulta difficile in questo momento rinunciare a un calciatore come Zito a sinistra. Sull’out opposto intoccabile Pucino, in costante crescita, in mediana coppia quasi obbligata formata da Signorelli e Minala, con Sprocati alle spalle di Rossi e Palombi, a caccia del gol dell’ex. Ancora panchina per Alex, Di Roberto e Bocalon, con i primi due che dovrebbero lasciare Salerno per motivi prettamente tattici. Stesso discorso per Kiyine, titolare contro Entella e Foggia e poi finito nel dimenticatoio. Dovrebbe essere a disposizione anche il fantasista Rosina, che ieri si è regolarmente allenato con il gruppo palesando progressi dal punto di vista fisico.

La preparazione riprenderà domani alla ore 10:30 al campo “Volpe”. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Gaetano Ferraiuolo